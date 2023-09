Inflation : 180 tonnes de denrées en moins pour la Banque alimentaire de la Loire

Les associations de solidarité et d'entraide sont directement touchées par l'inflation, l'appel lancé par les Restos du Coeur l'a démontré début septembre . À la Banque alimentaire de la Loire aussi, l'équation devient plus compliquée, entre un nombre de bénéficiaires en hausse dans les 65 associations qu'elle fournit, et des approvisionnements en baisse auprès des supermarchés, explique son président, Jean Goyet.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vos stocks de denrées alimentaires baissent-ils dans des proportions importantes ?

Jean Goyet : Nos approvisionnements résultent de ce que l'on appelle les ramasses. Ce sont chaque matin plusieurs camions qui vont dans des grands magasins pour récupérer des denrées alimentaires qui arrivent en fin de date. C'est également des ramasses dans des entrepôts de l'agroalimentaire. Nous constatons une baisse très sensible de cette ramasse. Nous l'avons même chiffrée du 1ᵉʳ janvier au 31 juillet à 180 tonnes. 180 tonnes, ça représente la diminution d'une année. L'année dernière, c'est à peu près la diminution que nous avons constaté. Alors il y a une explication, évidemment. L'explication est que les grands magasins, les grandes enseignes maintenant, pratiquent également la lutte contre le gaspillage. Et les commerciaux sont alertés lorsque les denrées alimentaires vont tomber de date dans quatre ou cinq jours et commencent à mettre au point des processus de vente pour écouler ces produits avec des prix moins chers. Il y a différents processus. Le résultat est que - ça va dans le bon sens, il faut le souligner, c'est la lutte contre le gaspillage- nous, par contre, nous arrivons après, nous diminuons en quantité et surtout en qualité.

Vous avez donc moins de produits à récupérer, et dans le même temps, le nombre de bénéficiaires augmente, c'est ça ?

C'est le parallèle, qui est un paradoxe, c'est que nous diminuons la ramasse, mais nous assistons à une augmentation du nombre de bénéficiaires. Alors cette augmentation nous la chiffrons à peu près à 9 %. Et elle se manifeste de deux façons : d'abord, les associations qui sont partenaires avec nous sont en demande de plus de denrées alimentaires, et nous avons de nouvelles associations qui frappent à la porte, que nous sommes obligés d'accueillir ou pas. Mais voilà, notre but, nous ne voulons pas refuser des bénéficiaires. Et fatalement, le panier du bénéficiaire a tendance à baisser.

Avec cette équation, combien de temps pouvez-vous tenir sans revoir votre organisation ?

Nous allons tenir ! Quoi qu'il en soit, nous allons tenir et nous n'allons pas modifier notre fonctionnement. La Banque alimentaire a cette faculté, c'est de s'adapter aux besoins.

N'êtes-vous pas contraint de revoir les modes d'approvisionnement ? Quelle est votre marge de manoeuvre ?

Nous sommes à la recherche constante de nouveaux approvisionnements. Il ne faut pas oublier que, sauf erreur de ma part, il y a encore 10 millions de tonnes de marchandises gaspillées ou perdues. Donc il y a encore une manne, mais il faut s'en donner la peine. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un comité, un ensemble de bénévoles, qui s'occupe essentiellement de la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement.

Les recherches sont-elles payantes ?

Ça paye parce que les médias font bien leur travail, relaient bien nos besoins et les industriels, le monde agricole, tout le monde s'entend et nous avons un accueil assez favorable.

Allez-vous pouvoir éviter - ce n'est pas dans votre ADN - d'acheter plus de produits ?

C'est un autre aspect de la Banque alimentaire. Vous le savez, la Banque alimentaire a deux missions : c'est la lutte contre le gaspillage et l'aide aux plus démunis de nos concitoyens. Le mot "achat" est un mot qui était banni de notre vocabulaire. Or, depuis le Covid, nous sommes obligés d'acheter à telle fin que nous avons modifié notre charte nationale pour englober le mot "achat". Et un autre mot également maintenant : non seulement aide alimentaire, mais également de produits "non alimentaires". Donc nous achetons - et on pourra voir l'impact de l'inflation sur ses achats - ça représente 4 %. Et à ce titre, je voudrais exprimer, au nom de la Banque alimentaire, toute ma solidarité avec les autres acteurs du réseau qui connaissent les mêmes difficultés que nous et parfois d'une façon beaucoup plus importante et beaucoup plus grave.