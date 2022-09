Inflation : Bourges va étendre l'extinction de son éclairage public et augmenter ses tarifs municipaux

Bourges va étendre l'extinction de son éclairage public à toute la ville dès la fin octobre (entre 23H et 5H00 du matin). Aux beaux jours, les lampadaires resteront allumés jusqu'à une heure ou deux heures du matin. C'est l'une des mesures annoncées par le maire de Bourges lors de sa conférence de presse de rentrée, ce mercredi matin. " Une mesure qui s'inscrit dans l'engagement de la ville à lutter contre le changement climatique " précise Yann Galut. Cette réduction de éclairage public, déjà en partie expérimentée depuis un an, a pour objectif d'économiser environ 400.000 euros en rythme annuel. Le maire a également chiffré les conséquences de l'inflation pour la ville : un surcoût budgétaire de 3 millions d'euros. Une facture alourdie de 1,3 million d'euros pour le gaz et l'électricité, de 300.000 euros pour le carburant. Les fournisseurs des services municipaux comme la cantine par exemple ont également répercuté la hausse des prix. C'est 400.000 euros de plus à débourser pour la mairie. On arrive déjà à 2,3 millions de plus auxquels s'ajoute donc l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires (la mairie de Bourges emploie 1.200 personnes) et c'est 746.000 euros supplémentaires à trouver, soit au total 3 millions d'euros.

Yann Galut, dans son bureau de la mairie de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le maire Yann Galut n'augmentera pas les impôts, ni le recours à l'emprunt car Bourges est déjà deux fois plus endettée que des villes comparables. La seule solution, c'est donc d'augmenter d'une partie de l'inflation les tarifs municipaux, comme les piscines, le stationnement, les terrasses, etc.. Pour la cantine, une attention particulière sera portée pour les familles les plus pauvres. La ville va également geler certains investissements ou les étaler dans le temps : " Il n'y aura pas de remise en cause de tous les investissements " précise le maire, Yann Galut. " Nous gardons les principaux investissements pour rénover la ville de Bourges . En revanche, nous allons les diminuer en volume, et nous allons les étaler. " Exemple : le stade Jacques Rimbault où évolue l'équipe de football de National, devait bénéficier de 11 millions de travaux : l'enveloppe est ramenée à 6 millions. Le maire de Bourges qui interpelle l'état pour que " les villes moyennes ne soient pas abandonnées " dans ce contexte difficile. Selon Yann Galut, l'état a débloqué des aides mais elles sont concentrées sur les petites communes ou les grandes agglomérations.