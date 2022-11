Inflation : en Dordogne, ce boulanger maintient sa baguette à 1 euro pour "soutenir ses clients"

En fin de matinée, le présentoir est déjà vide. Avec son petit écriteau noir indiqué "1 euro", la baguette tradition de la boulangerie de Hautefort cartonne. Le boulanger, Jean-Baptiste Beague a décidé de la maintenir à ce prix, malgré la hausse des coûts. Le four, à l'arrière boutique, tourne au fioul, et le prix a doublé en à peine deux ans. Le prix du blé a aussi augmenté de 35%. Partout en France, les boulangers répercutent la hausse des coûts sur le prix du pain. Le prix de la baguette a augmenté en moyenne de 5% selon l'Insee.

"Je la laisse à 1 euro pour soutenir mes clients, explique Jean-Baptiste Beague. Il y a des pains plus chers mais cette baguette au moins reste à un prix raisonnable." A la caisse, Stéphanie, une habituée, apprécie le geste du patron : "C'est un effort qui n'est pas négligeable, ça nous permet de consommer du bon pain à un prix réduit", sourit-elle. "Ailleurs la baguette est à 1,10 euro ou 1,15 euro, c'est trop cher, on en consomme tous les jours, c'est un budget", poursuit la secrétaire de mairie, qui habite juste à côté.

La baguette tradition à 1 euro a beaucoup de succès. © Radio France - Lise Roos-Weil

Economiser sur les emballages

Pour compenser, le boulanger essaie d'économiser sur d'autres postes de dépenses, comme les emballages. "On change la boîte des pâtisserie pour une boîte moins jolie, sans dessin de couleur, ou on ne met plus le pain dans une poche", précise-t-il. Jean-Baptiste Beague s'est promis de ne pas augmenter le tarif jusqu'à la fin 2023.