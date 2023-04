Inflation : comment faire baisser le prix des courses dans l'Indre et le Cher

Faire les courses coûte toujours plus cher. En un an, le ticket de caisse a grimpé de 18.5% dans le Cher, 17.7% dans l'Indre. Dans le détail, la farine, le sucre et les steaks hachés surgelés affichent la plus grosse hausse.

Face à cette réalité, dans l'Indre et le Cher comme ailleurs, les clients traquent tous les bons plans. C'est ainsi qu'ils sont de plus en plus nombreux à utiliser l'application Too good to go : + 30% en un an selon les calculs de la marque, qui met en contact des commerçants proposant des invendus peu cher et des clients soucieux de faire des économies.

Gros succès pour les paniers anti gaspi

"On a plus de 450 commerces partenaires en Berry pour 80.000 utilisateurs" souligne Luisa Ravoyard, responsable presse de la plateforme qui prélève une commission sur chaque paniers vendus.

Ludovic Koël est boulanger à Châteauroux. Cela fait 5 ans qu'il propose ses viennoiseries ou pains de la veille via Too Good To Go, mais aussi via Phenix, qui fonctionne sur le même principe. "Tout part dans la journée. Il y a une vraie demande. Nous proposons nos paniers à 3.99 euros pour une valeur réelle de 12 euros. Ca permet de payer la matière première et d'éviter de gaspiller".

La chaine Toujuste attendue en Berry

Dans ce contexte d'inflation galopante, l'arrivée d'une nouvelle chaîne de supermarchés qui revendique des prix "5 à 10% moins cher que la concurrence" est attendue. Fabrice Gerber est le fondateur de Toujuste. "Le client ne va pas forcément aller vers des grandes marques connues mais il aura la possibilité de consommer des produits de qualité moins cher" via une limitation stricte des intermédiaires. Fabrice Gerber insiste : ce n'est ni un discount ni un magasin "produits de la ferme". Le premier magasin de la chaîne devrait ouvrir sur la zone Cap Sud à Saint-Maur, dans l'Indre, en septembre. "Nous apportons beaucoup d'importance à recruter localement notre personnel. Il devrait y avoir une quinzaine de postes". Pour l'instant, il n'y a pas de projet dans le Cher.