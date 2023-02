Inflation : dans ce Lidl du Mans, les paniers anti-gaspi sont pris d’assaut dès l’ouverture

Face à l’inflation, les consommateurs sont à la recherche de prix toujours plus bas. Mais pour profiter de ces prix attractifs, il faut être présent dès l’ouverture car les clients n’hésitent pas à tout rafler. Des légumes, des fruits, du pain, des viennoiseries ou même des plantes, tout ça à un euro dans les paniers anti-gaspillage du Lidl en zone du Mans. La viande et le poisson n’y échappent pas et peuvent être à cinquante centimes. Ce sont des produits à des dates de péremption courtes qui évitent la poubelle et soulagent le porte-monnaie des Sarthois.

La chasse aux promotions est ouverte

Dès 8h10, des clients, prêts à tout pour faire des économies, sont déjà devant les portes du supermarché Lidl. Pour la plupart, ils se connaissent et se retrouvent tous les matins pour dévaliser les promotions. « C’est le matin qu’ils mettent les réductions donc on vient le matin. Je suis à la retraite depuis dix ans et la vie est tellement dure », dit Jean.

A la sortie du magasin, les clients ont les bras remplis. « J’ai fait de bonne affaires ! Dans la cagette, il y a des mandarines, des pommes, du céleri, des pommes de terre. Ça nous fait gagner dix euros, c’est pour ça qu’on est les premiers à venir », ajoute Jean en riant.

Premiers arrivés, premiers servis

Devant les portes coulissantes de Lidl, les clients savent déjà dans quel rayon se trouvent les promotions et attendent qu’elles s‘ouvrent avec impatience. « On est déjà six à attendre, donc c’est un petit peu la course », s’inquiète Jean, retraité.

Pour profiter des meilleurs prix, il faut savoir se battre. «Il y beaucoup de personnes âgées qui se mettent à courir dans les rayons pour essayer d’avoir les anti-gaspillages parce que malheureusement ils ont des petites retraites et ils en ont besoin. » constate Camille, étudiante.

Des repas variés à petit prix

Avec l’inflation, chaque centime compte. « Ça permet à mon compagnon étudiant de manger des légumes. J’ai un petit revenu donc ça m’aide aussi à faire un petit budget pour aller au cinéma ou à des bals country » explique Camille, 23 ans.

Les cagettes pèsent à peu près 5 à 7 kilos et se composent de différents produits. « Ça permet de manger des fruits et légumes à bas prix et de varier le quotidien quand on n’a pas de sous », se réjouit Sabrina.