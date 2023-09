Inflation : de plus en plus d'étudiants se rendent aux distributions de la banque alimentaire de La Rochelle

De plus en plus d'étudiants se rendent aux distributions de la banque alimentaire de La Rochelle

Des fruits, des pâtes, du riz, des conserves… Ce jeudi 14 septembre, la banque alimentaire s'est installée dans la faculté de droit de La Rochelle pour sa première distribution de l'année. Et les bénévoles sont surpris du nombre d'étudiants présents. "On prévoit assez de paniers pour près de 350 étudiants, mais là, je ne pense pas qu'on va en avoir assez", affirme Véronique, bénévole. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, c'est pour ça que la banque alimentaire prévoit une multitude de produits, qu'ils soient alimentaires ou d'hygiènes.

Des étudiants qui en ont besoin

Si la distribution est réservée aux étudiants, ça n'est pas pour rien, "ce sont eux qui en ont le plus besoin, ils vivent avec très peu d'argent, en tout cas pas assez pour s'en sortir", explique Hervé, bénévole de la banque alimentaire. C'est pour cette raison que la banque alimentaire demande la carte étudiante à l'entrée, "c'est leur distribution à eux, on ne veut pas que quelqu'un d'autre en profite", poursuit Hervé.

Et dans l'immense file d'attente, ça se confirme. Ines et Margaux entament toutes les deux leur troisième année de droit, "je touche une bourse de 100 euros, j'ai un loyer de 300 euros et un plein d'essence par semaine à 70 euros". Quand elle dresse le tableau, Ines a du mal à comprendre comment elle fait pour s'en sortir, "heureusement que les distributions alimentaires sont là". A côté d'elle, Margaux rencontre le même problème "j'ai quatre frères et soeurs, tous habitent chez mes parents alors ils ne peuvent pas m'aider".

De l'alimentaire et de l'hygiène

Sur les grandes tables installées par les bénévoles, Inès et Margaux commencent par l'alimentaire. "Ça fait plaisir de savoir qu'on va manger des fruits parce que vu le prix... C'est compliqué d'avoir 5 fruits et légumes par jour", dit Ines en rigolant. Des fruits, des légumes, des pâtes, du riz, mais aussi des conserves... Dans le panier des deux étudiantes, elles estiment avoir assez pour tenir un mois.

Arrivé à l'hygiène, elles sont surprises du choix qu'il y a, "y a beaucoup de gels douche différents, pour tout type de peau", analyse Margaux. Du côté des bénévoles, ce stand est vraiment important, "il faut qu'on propose plusieurs sortes de brosse à dents, de dentifrice... On fait aussi attention aux protections périodiques. Ce n'est pas à nous de dire aux femmes si elles doivent utiliser un tampon ou une serviette quand elles ont leurs règles, ce sont elles qui doivent choisir", explique Hervé.