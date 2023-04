Inflation : "Des ruptures de stock sur plusieurs produits", selon la Banque alimentaire en Bretagne

L'inflation continue son chemin en mars. France Bleu vous dévoile ce matin le coût de son panier, en partenariat avec l'institut Nielsen IQ, il augmente de 17,7% sur un an, pour 37 produits du quotidien. Les conséquences sont d'autant plus lourdes pour les plus précaires d'entre nous. Plusieurs produits sont en rupture de stock à la Banque alimentaire en Bretagne, selon son président Gilles Le Pottier, il était l'invité de France Bleu Armorique, ce lundi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : l'inflation que l'on connaît depuis un peu plus d'un an désormais, vous la vivez au quotidien aussi en tant qu'association caritative ?

Gilles Le Pottier : Oui, nous avons tous constaté cela sur les marchés, notamment pour les fruits et légumes, les viandes, les fromages, les produits laitiers. Nous avons des ruptures dans nos approvisionnements qui causent des réductions de volumes. Nous ne pouvons apporter que ce que nous avons.

Et vous constatez également une augmentation de la précarité au niveau des bénéficiaires ?

Nos études montrent que nous avons de nouveaux publics. Ce sont ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Maintenant, nous avons aussi les retraités et nous avons eu au cours de l'année 2022 les étudiants qui sont venus s'ajouter à la liste déjà longue des bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Comment ça se passe avec les supermarchés ? Est-ce qu'ils donnent moins à la Banque alimentaire ?

Oui, les rayons sont de plus en plus vides. Les supermarchés n'hésitent plus à travailler en flux tendu, ce qui explique que les dons baissent tous les jours pour les associations caritatives. Et de ce fait, la demande que nous ressentons auprès de la Banque alimentaire est de plus en plus forte puisqu'elle vient de toutes parts.