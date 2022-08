Inflation : en Touraine, les associations d'aide aux plus démunis craignent une "rentrée de tous les dangers"

Avec une inflation de 6,1% en juillet sur un an, les fins de mois sont de plus en plus difficiles à boucler pour de nombreux Français. En Indre-et-Loire, les associations qui viennent en aide aux plus démunis en constatent déjà les premières conséquences. Et ce n'est pas fini.

À l'ouverture de la distribution, la file d'attente est déjà bien fournie au centre des Restos du Cœur Febvotte à Tours. À 39 ans, Seb vient pour la première fois. Il est, comme beaucoup, étouffé par la hausse des prix de la vie courante. L'inflation était de 6,1% en juillet sur un an. "Je n'aurais jamais pensé me retrouver là mais tout augmente. Même la bouteille de Cristalline a pris deux centimes. Quand on additionne tout, on ne s'en sort plus."

Au fur et à mesure que son caddie se remplit de viande, de fruits et légumes, ce chômeur longue durée retrouve le sourire. "Je vais me faire des bons petits plats, ça fait plaisir." Ses gros sacs lui feront le semaine et lui permettront de manger à sa faim. Ce qui n'est pas vraiment le cas c'est temps-ci. "J'arrive à payer mes factures mais c'est au détriment des courses. La dernière semaine du mois, je n'ai plus les moyens d'y aller. Je rationne, à chaque fois un peu plus, ce que je mets dans mon assiette. C'est une sorte de jeûne forcé".

10 à 15 inscriptions par jour d'ouverture

Des nouveaux bénéficiaires comme Seb, l'été, ce n'est pas fréquent d'ordinaire. "Les autres années, on en avait un ou deux, explique Patrice est l'un des bénévoles du centre des Restos du Cœur Febvottes à Tours. Mais là, depuis le début de l'été, on a entre 10 et 15 inscriptions chaque jour d'ouverture. Comme on est ouvert trois jours par semaine, ça fait environ 120 nouveaux bénéficiaires par mois. C'est préoccupant pour l'hiver qui s'annonce." Parce que l'hiver, comme les conditions d'inscriptions sont plus souples, de nouveaux publics pourraient bénéficier des Restos. Sans compter que l'inflation pourrait atteindre les 10% dans les supermarchés d'ici la fin de l'année. "C'est la rentrée de tous les dangers, nous avons aussi les étudiants qui vont arriver et il va falloir répondre à cet afflux, poursuit Patrice. Il va nous en falloir plus de bénévoles. Mais ça prend du temps de les former."

En Indre-et-Loire, l'association fournit cette année 22% de repas en plus par rapport à l'an dernier, à la même période. Un centre est particulièrement en tension, celui de Nazelles-Négron. À la fin de l'année 2021, il comptait 65 bénéficiaires. Actuellement, alors que 2022 n'est pas terminé, il en accueille 390.

10 à 15% de bénéficiaires en plus, on aura du mal à gérer

La Banque alimentaire d'Indre-et-Loire observe aussi cette "tendance inquiétante". Son président, Jean-Paul Baunez, a déjà enregistré une hausse de 4% de bénéficiaires en 2021. Ce sera forcément plus à la fin de l'année 2022. "Cette année, en plus de l'inflation, il y a les réfugiés ukrainiens, explique-t-il. On en aide 80, avec la Croix-Rouge, au camping de La Ville-aux-Dames et 150 à 200 qui sont suivis par l'association Touraine Ukraine. C'est à prendre en compte. En fait, une hausse de 5-6% de bénéficiaires, ça peut aller. Mais à 10 à 15%, on aura du mal à gérer. On ne pourra pas avoir autant de denrées alimentaires en plus."

La Banque alimentaire d'Indre-et-Loire vient en aide à 20.000 bénéficiaires, l'équivalent d'une ville comme Saint-Avertin et distribue chaque année l'équivalent de 3 millions de repas, grâce aux 1.700 tonnes de denrées récoltées.

Quant aux fournitures scolaires, le Secours populaire à Tours débute sa distribution jeudi 1er septembre et recense déjà six fois plus de demandes que pour celle de la rentrée 2021.