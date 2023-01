Inflation et crise énergétique : le prix de la galette "va probablement augmenter de 20%" en Alsace

"Le prix de la galette va probablement augmenté de 20%", estime José Arroyo, président de la Fédération des boulangers du Bas-Rhin. Sans surprise, la hausse des prix des matières premières et de l'électricité se répercute également sur la pâtisserie de l'épiphanie cette année.

Dans le laboratoire de la boulangerie Keil à Strasbourg, four, pétrins et réfrigérateurs tournent à plein régime. "Toutes les machines tournent et ça commence à coûter", observe Jérémy Keil, le patron de la boulangerie. En un an, la facture mensuelle de l'électricité de la boulangerie a quasiment doublé. "De 1.700 euros, on est passé à plus de 3.000 euros par mois", affirme le boulanger.

Flambée du prix du beurre

En plus de la facture énergétique, les ingrédients nécessaires pour faire une galette se sont également envolés. Selon le président de la Fédération des boulangers du Bas-Rhin, le prix du beurre a été quasiment multiplié par deux. "En 2021, on achetait le beurre autour de 4,50 euros et aujourd'hui on paye autour de 8,10 le kilo". "Les amandes ont pris autour de 25%".

Le boulanger rappelle aussi que la profession a fait le choix de mieux payer ses salariés "parce que nous exerçons un métier compliqué et pour ne pas nous retrouver avec le couteau sous la gorge". Dans le Bas-Rhin, le salaire des employés de boulangerie a augmenté de 8% en moyenne selon la Fédération des boulangers du département.

"Tradition dans le quartier"

À la boulangerie Keil, rue Wimpheling la galette se vend aujourd'hui à 39 euros le kilo contre 36 euros l'année dernière. "On n'a pas pris de la matière première de moindre choix. Il faut y mettre le prix", convient Jérémy Keil. "Mais qualitativement, vous vous y retrouvez", assure le boulanger qui compte sur la fidélité et l'esprit joueur de ses clients pour l'achat des galettes.

"Dans le quartier, il y a une tradition : celui qui a la fève rachète une galette le lendemain". Les collègues de bureau, près du parc de l'Orangerie viennent habituellement se fournir tous les jours en galette des rois pendant tout le mois de janvier. En 2021, le boulanger a vendu entre 300 et 400 galettes la semaine de l'épiphanie.