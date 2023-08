Inflation et rentrée : le Secours populaire du Loiret distribue gratuitement des fournitures scolaires

Le Secours Populaire du Loiret a mené ce mercredi 30 août son opération de distribution gratuite de cartables et de fournitures scolaires. C'est la 8ème année que cette opération existe, pour les familles qui ne touchent pas l'allocation de rentrée scolaire de la Caisse d'allocations familiales. Une démarche solidaire grâce à des dons de l'entreprise Amazon de Saran, mais aussi de Carrefour et Auchan. En cette rentrée placée sous le signe de l’inflation, l’opération s'avère plus que nécessaire pour les familles les plus démunies.

Dans le local du Secours populaire du Loiret à Orléans-la-Source, tout est prêt pour accueillir les familles. Il y a des sacs à dos de toutes les couleurs, des stylos, des cahiers de texte, des gommes, des équerres, des compas et tant d'autres fournitures nécessaires à une rentrée comme tous ses petits camarades. "C'est tellement important d'arriver avec ses fournitures à la rentrée" indique à la volée une bénévole de l'association, une ancienne enseignante qui sait de quoi elle parle. Toutes ses fournitures récupérées auprès d'Amazon, Auchan et Carrefour sont distribuées par des salariés du géant du E-commerce, venus bénévolement. L'une d'entre elles, Carine explique "chaque enfant a droit à une trousse, des stylos, des feuilles et après suivant les niveaux on rajoute des compas, des règles..."

Les salariés d'Amazon font bénévolement la distribution © Radio France - Christophe Dupuy

Une aide pour 1.800 élèves du Loiret

Avec une hausse estimée à 11% cette année du coût de la rentrée, la distribution gratuite de ces fournitures scolaires est pour beaucoup de famille en situation précaire plus que jamais une aide précieuse. "C'est énorme" estime Nicolas Jaffré. "Ca va être peut être même compliqué même au delà des personnes qui sont aidées par les associations" ajoute le directeur du Secours populaire du Loiret. "C'est très difficile pour moi, avec le coût de la vie, je ne pourrais pas m'en sortir toute seule" témoigne une maman. "On verra après la liste s'il manque quelque chose mais c'est déjà très bien" ajoute une autre mère de famille. Amazon a prévu cette année de distribuer une aide à 1.800 élèves du Loiret. Pour le géant de l’E-commerce, l’opération menée avec le Secours populaire contribue à redorer son image parfois écornée mais pas "c'est pas fait dans ce but là" avance Christophe Buzit, directeur du centre de distribution de Saran, "l'objectif est de s'impliquer comme le souhaite nos collaborateurs, de s'intégrer dans la communauté".