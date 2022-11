Inflation : la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire s'attend à une baisse de 20% des dons

Vous allez peut-être les voir avec leur gilet orange, ce week-end -25, 26 et 27 novembre- dans votre supermarché : les bénévoles de la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire . L'association organise sa collecte annuelle. Mais dans le contexte d'inflation, de préoccupations autour du pouvoir d'achat et donc de dépenses restreintes, qu'en est-il de la générosité des donateurs cette année ?

Dans ce supermarché de Montlouis-sur-Loire, Mickaël dépose des boîtes de conserve, des paquets de pâtes et de riz, sur le stand de la Banque alimentaire. Pour lui, faire un don identique aux années précédentes, c'est possible : "Je ne suis pas richissime, mais donner l'équivalent de 10 euros, ça ne va pas m'empêcher finir le mois. En tout cas, pour le moment !"

Le liste donnée à l'entrée des lieux de collecte par la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire. © Radio France - Pierre Pillet

Christiane, qui entre dans le supermarché avec son caddie, avoue que cette année, elle risque d'être moins généreuse : "Je vais peut-être prendre moins d'articles, mais ça me fait beaucoup de peine ! Je fais attention, je me rends compte qu'il y a des dépenses qui arrivent..."

20% de denrées en moins

Une diminution des dons, liée au contexte d'inflation, c'est ce à quoi s'attend l'association. En 2021, la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire a réuni 100 tonnes de denrées, lors de sa collecte de la fin novembre. Jean-Paul Beaunez, son président, estime ne pas "être de nature pessimiste" mais que, cette année, arriver à "70, 80 tonnes, ce sera déjà bien !"

Or selon le président, le nombre de bénéficiaires augmente : +12% en Indre-et-Loire cette année ; soit "20.000 personnes en situation de précarité alimentaire", selon Jean-Paul Beaunez.

La Banque alimentaire subit elle aussi les hausses

La Banque alimentaire d'Indre-et-Loire est, elle aussi, touchée par la hausse des coûts. "Nous avons des chambres froides, 130 mètres carrés au total, qui tournent jour et nuit, d'où un surcoût dans nos frais de fonctionnement", déclare Jean-Paul Beaunez. Le budget carburant lui, a augmenté de 30% : "On a huit véhicules qui tournent tous les jours" explique-t-il, déplorant ne pas avoir les moyens de passer à l'électrique.

Alors, Jean-Paul Beaunez a mis en place un plan de sobriété énergétique : "On optimise les tournées. On ne va pas faire 40 kilomètres pour déposer trois cartons. On essaie de donner des consignes, d'allumer la lumières quand c'est vraiment nécessaire. Sur tous les fronts, on essaye de faire des économies." Il compte sur les aides de la France, de l'Europe, et les dons financiers des particuliers pour faire face à cette situation.