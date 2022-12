Inflation : La galette des rois, elle aussi menacée par des hausses de prix

Christian Van Vynckt est boulanger dans le centre-ville de Reims, il commence à proposer ses galettes mais se retrouve dans l'obligation d'augmenter ses prix face à l'inflation : "Le beurre a beaucoup augmenté, la farine a doublé de prix, et puis l'énergie aussi explique-t-il. J'utilise un four à bois que j'alimente avec des granulés de bois, le coût a triplé en un an. Je rogne sur les marges" S'il ne peut pas répercuter toutes ces augmentations, il a été obligé d'augmenter le prix de ses galettes de 5%.

ⓘ Publicité

Même son de cloche pour Christophe Zunic, lui aussi boulanger dans le centre-ville. "Le prix du sucre a doublé, les oeufs pareil à cause de la grippe aviaire. Mathématiquement, il faudrait qu'on double pratiquement le prix de la galette indique t-il comme c'est un moment festif et une manière de remercier notre clientèle qui a été fidèle, on ne va pas répercuter le prix."

Et pour la production, il veut s'adapter, ces recettes pourraient changer "On va s'adapter en fonction de la demande mais c'est vrai qu'il y a des années où on fait de la pistache ou du biscuit rose, on va peut-être limiter la gamme. Je suis en train de travailler sur une galette 100% végétale, une galette salée aussi. On va offrir des produits différents pour que les gens puissent passer un bon moment, et en même temps, pour nous, en essayant de maîtriser les coûts. Il ne faut pas que les consommateurs soient victimes de cette hausse."

Quelques clients des boulangeries rémoises pensent que cette hausse de prix pourrait les détourner de la galette en boulangerie pour les fêtes : "c'est possible glisse Fabienne, j'irai probablement dans un magasin discount pour l'acheter."

Mais la majorité des clients comprennent ce choix d'augmenter les prix de la galette : "Avec tout ce qui augmente, c'est logique, avec la hause des prix de l'énergie, le prix de revient est plus cher, il faut les comprendre. On en achètera moins et puis c'est tout" affirme Yassine. "L'augmentation des prix ne m'empêchera pas d'acheter la galette encore cette année. Il faut respecter le côté festif des rois. Donc on fait avec malgré tout." glisse un autre client.