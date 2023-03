Inflation : les consommateurs de la Mayenne gardent-ils leurs "dépenses plaisirs" aux supermarchés ?

C'est du jamais vu depuis près d'un siècle d'après les professionnels de la grande distribution. Les prix de l'alimentaires ont grimpé de 14% en un an. Pour autant d'après les responsables de supermarchés en Mayenne que France Bleu a interrogés, les consommateurs arrivent encore globalement à se faire plaisir dans leurs chariots.

Angélique et ses quatre enfants vont peut être moins au cinéma ou au restaurant, mais lorsqu'elle fait les courses, la mère de famille ne s'interdit pas d'acheter des sucreries. "Moi j'achète encore des bonbons, de la viande. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter. C'est pas plus tard qu'on pourra en profiter" sourit la Mayennaise.

Pas question non plus de rogner sur une bonne viande, explique Jean-Jacques. "Je m'aperçois qu'à la retraite, on a du mal à se faire plaisir, donc on se fait déjà plaisir à manger. J'aime bien le mouton, j'aime bien tout ce qui est à griller" raconte le retraité.

Vers les marques distributeurs

Avec la montée des prix, Aurore est contrainte à certains arbitrages. Dans son chariot, il n'y a plus forcément le jouet acheté occasionnellement à son enfant ou la bouteille de vin pour le week-end. Mais là aussi, cette salariée ne veut pas être trop frustrée à cause de son budget limité.

"J'ai tendance à manger les choses moins chères quand même. On est une petite famille, on n'est que quatre, du coup c'est vrai qu'on a encore la chance de pouvoir manger un peu de tout".

Hubert Lechat, le directeur du Super U d'Évron dans le Nord-Mayenne, observe aussi que les consommateurs se font encore plaisir. Mais ils achètent davantage de produits de la marque distributeur, le plus souvent à prix coûtant.