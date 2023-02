Inflation : les maires de l'Indre et du Cher en première ligne

"Vous savez, quand vous avez des dames qui viennent en pleurant dans votre bureau parce qu'elles ne peuvent plus payer la cantine ou le chauffage... c'est vraiment très difficile" assure, pudiquement, le maire de Pouligny-Saint-Pierre. Roland Caillaud, par ailleurs président de l'association des maires ruraux de l'Indre, est élu depuis presque 25 ans, dont 15 ans comme maire. Et il fait face à une situation inédite. "Des gens qui peinent à la fin du mois, il y en a toujours eu. Mais là, c'est un nouveau profil. Des gens qui travaillent, souvent des femmes seules, avec des enfants, qui ne sont pas à temps plein". Quelques heures à la cantine, quelques heures comme aide ménagère, un peu d'aide à la personne. "Ce sont de tout petits salaires, avec en plus de la route, donc des frais d'essence. Et quand la voiture tombe en panne, c'est la catastrophe... Ils sont presque honteux de venir demander de l'aide". Certains en viennent à retirer les enfants de la cantine. Trop cher.

André Laignel, vice président de l'Association des maires de France, dresse le même constat. "C'est malheureusement ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres qui ont maintenant besoin d'aide. Des gens pour qui la fin du mois était le 22 ou le 23 et pour qui c'est maintenant le 12 ou le 13". Le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune dont il est maire, Issoudun, voit ainsi arriver de nombreuses demandes : "pour la cantine, pour aider à payer la facture d'électricité... l'inflation est en train de faire des ravages dans les populations les plus fragiles". Une crise qui ne touche pas que les communes rurales ou les petites villes : les métropoles comme Bourges et Châteauroux sont aussi concernées. A Bourges, le CCAS a vu les demandes exploser ces derniers mois. + 20%. Et la dégringolade va parfois très vite. "En 2014, nous avions environ 180 foyers sans domicile fixe. Pour 2022, nous en avons recensé plus de 600..." constate, catastrophée, Nadia Nezlioui, adjointe en charge de l'action sociale. Pour faire face, Bourges a voté une enveloppe supplémentaire dédiée au CCAS. Son budget initiale de 42.000 euros devrait ainsi atteindre presque 50.000 euros en 2023.

Système D et solidarité

Pour aider ces familles, les maires activent tous les leviers de la solidarité. Certaines délivrent, via les CCAS, des chèques alimentation, pour aider à faire quelques courses. D'autres proposent de prendre en charge la moitié d'une facture. "On peut aider ponctuellement, mais pas tous les mois..." explique Roland Caillaud. "Ici, à la campagne, beaucoup se chauffent encore au bois. Alors parfois, on donne un stère ou deux, pour dépanner. Mais c'est pas une solution durable". Un maire qui "fait ce qu'il peut" et qui ne peut pas tout, face au budget restreint de sa commune, déjà lourdement grevé lui aussi par la flambée des prix de l'énergie.

"Nous sommes inquiets de la hausse de nos charges. Il faut souligner que de nombreuses mairies ne bénéficient pas du tarif réglementé sur les prix de l'énergie et mécaniquement cela veut dire une baisse de nos capacités d'intervention" insiste André Laignel.

Philippe Moisson, maire de Saint-Loup-des-Chaumes dans le Cher et président de l'association des maires du département, ne peut qu'abonder en ce sens : "Il faut rappeler que l'Etat s'est largement servi sur le budget des collectivités locales, a supprimé la taxe d'habitation, etc. Alors, oui c'est compensé par une dotation mais une dotation qui est stable donc, en baisse face à l'inflation". Seul levier d'action : augmenter les impôts locaux. "Mais au regard du contexte, c'est impossible... et de toutes façons la taxe foncière ne concerne qu'une moitié des habitants ici" précise Roland Caillaud. Budget en baisse, demandes d'aide qui explosent ; les mairies se retrouvent donc "à devoir faire des choix. On ne va plus pouvoir aider tout le monde" déplore Philippe Moisson. Un climat plus que morose contre lequel se débattent les élus locaux, qui tentent de faire vivre tout de même la vie de la commune. Tant bien que mal.

La vie sociale et culturelle mise à mal

"Quand tout est cher, quand tout est compliqué, quand les familles en sont à arbitrer entre se chauffer et manger... les loisirs, c'est la première chose qui est supprimée" lâche tristement Nadia Nezlioui. A Issoudun, André Laignel constate que "depuis le Covid, la vie culturelle peine à redémarrer. On ne remplit plus comme avant les spectacles, les concerts...". Tous les petits plaisirs de la vie disparaissent peu à peu du quotidien. Et avec eux, l'accès à la culture.

"On recommence depuis un an à organiser des soirées dansantes dans nos villages. Avec le diner et l'orchestre, ca coute environ 30 euros par personne. Il y a des gens qui y venaient, avant et qui maintenant s'en privent. Ils nous disent que ca déséquilibrerait leur budget...Pareil avec la petite fête foraine : deux tours de manège, une saucisse, des frites... multiplié par le nombre d'enfant... Les familles ne viennent plus" raconte Roland Caillaud**. De quoi parfois décourager les élus à organiser des événements, accueillir des artistes en résidence ou proposer des fêtes de village**. De quoi aussi parfois mettre en péril l'activité économique de certaines entreprises locales, notamment bar et restaurant. Le tribunal de commerce de Châteauroux a noté une hausse conséquente des fermetures définitives de cette catégorie d'établissements en 2022. La baisse conséquente du niveau de vie a donc de lourdes répercussions sur la vie communale, la vie culturelle et la vie sociale.

Des tensions exacerbées

Les maires et élus locaux se retrouvent donc en première ligne, parfois un peu psychologues, parfois un peu assistants sociaux. Un métier pour lequel ils n'ont pas été formé et devant lequel ils se trouvent souvent dépourvus. "On se fait prendre à partie chez le boulanger : "j'ai voté pour toi et tu m'aides pas à payer ma facture!" . Ca m'impressionne pas, je suis un vieil élu. Mais je ne supporte pas qu'on s'en prenne au personnel de la mairie" témoigne Roland Caillaud.

Des relations de plus en plus tendues qui inquiètent grandement Philippe Moisson : "Comme dit le président du Sénat, le maire est à portée d'enguelade. Mais maintenant, il est aussi à portée de tout ! J'ai eu trois agressions de maires dans le Cher ces quatre derniers mois. Les gens sont de plus en plus agressifs... On sent que la situation se tend vraiment".

De quoi parfois décourager les élus. "Sur mon mandat précédent, j'ai connu 233 démissions de maires ou d'élus environ, compte Philippe Moisson. Là, j'en suis à plus de 328 et je ne suis qu'à mi mandat... Des démissions, il y en a toujours eu. Mais là, l'esprit à changer. Certains nous tiennent responsables de tout, nous sollicitent sans cesse, jusque chez nous ! "

Même décompte proportionnellement pour André Laignel dans l'Indre. A trois ans des prochaines municipales, cela n'augure rien de bon quant à la constitution d'équipes candidates.