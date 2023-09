Inflation ! les Restos du Coeur de la Sarthe lance un SOS

Les Restos du Coeur de la Sarthe lance un appel aux dons. Ils ont besoin de 120 000 euros pour nourrir les 35% de bénéficiaires en plus à cause de l'inflation

" Au secours" ! Joël Defontaine, le président des Restaurants du Coeur de la Sarthe , ne s'embarrasse pas de métaphore pour décrire la situation dans laquelle se trouve actuellement l'association caritative. Comme dans le reste de la France , le nombre de bénéficiaires a explosé depuis le début de l'inflation : " +35% par rapport à l'an passé. C'est 200 000 repas de plus servis par les Restos de la Sarthe depuis le début de la campagne d'hiver en novembre dernier. A un peu plus d'un euro le repas, c'est plus de 200 000 euros de trésorerie mobilisés pour absorber cette hausse des demandes".

Les jeunes, premières victimes de l'inflation

Qui sont ces personnes qui poussent la porte des resto ? "Ce sont d'abord des jeunes femmes, de 18 ans à 30 ans maximum, seules, avec des enfants en bas âge. Moi je suis indigné". Certes, il y a avait déjà des jeunes et des étudiants qui se rendaient aux distributions des Restos avant la crise, mais dans l'ensemble, le profil des bénéficiaires était différent. " Avant, nous avions surtout un public âgé entre 35 et 50 ans" constate Joël Defontaine. "Des personnes victimes des accidents de la vie : chômage, divorce ou maladie. Maintenant, avant que leur vie d'adulte débute, ils sont déjà dans une extrême pauvreté".

Joël Defontaine, président des Restos du Coeur de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Des bénévoles pris à partie

"La faim est très mauvaise conseillère" ajoute Joël Defontaine qui constate une hausse des agressions contre les bénévoles. "De la part de jeunes bénéficiaires, le plus souvent. Ils avaient faim et nous n'avons pas pu satisfaire à toutes leurs demandes, faute de moyens".

Un bénévole a été blessé au genou, un autre a été victime d'une tentative d'étranglement, il y a aussi des gifles se désole le président des Restos du Coeur de la Sarthe. "Et pourtant nos bénévoles sont à l'écoute mais les personnes sont déstabilisées et elles ont faim".

Un appel urgent aux dons

L'association, elle aussi, subit de plein fouet l'inflation avec une hausse de ses charges, de ses coûts de fonctionnement. Selon Joël Defontaine, il faudrait 120 000 euros de plus pour équilibrer les comptes. Il en appelle donc à la générosité des particuliers , des entreprises, rappelant au passage que 75 % de la somme est déductible des impôts.

Le président des restos lance aussi un appel aux collectivités. "Nous faisons un boulot pour les communes, pour le département. Mais nous ne sommes pas aidé à la hauteur de cet investissement. Si les 333 communes du département nous donnaient 15 centimes par habitants, cela nous permettrait de récolter 86 000 euros".

Joël Defontaine lance également un appel aux Sarthois qui souhaiteraient aider l'association pour les distributions du soir et des week-end et rejoindre les 750 bénévoles que compte les Restos dans le département.

Si vous souhaitez faire un don aux Restos du Coeur, c'est ici .

Réécoutez l'interview de Joël Defontaine, le président des restaurants du coeur de la Sarthe, invité de Franc Bleu Maine