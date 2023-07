Inflation ou pas, les premiers vacanciers de l'été sont arrivés en Dordogne

Papi, Mamie et Stéphanie restent à l'ombre, sur la terrasse du mobilhome, les enfants sont devant la télé, et Arnaud titille les braises brûlantes dans le barbecue. "C'est le premier de l'année", dit-il en souriant. Maintenant que l'école est terminée, les vacances peuvent enfin commencer. Ils sont tous les sept arrivés ce weekend de Cambrai en voiture. C'est parti pour trois semaines dans un camping du Périgord noir.

Avec l'inflation, on fait des arbitrages

Cette année, un invité surprise se joint à la fête. L'inflation, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat, pèse sur les vacances. La famille a payé 40 euros de péage, et 120 euros d'essence, rien que pour descendre en Dordogne. "C'est beaucoup plus que les autres années", souffle Stéphanie. Toute l'année, Monique la mamie a mis de l'argent de côté, spécialement pour ces trois semaines. "J'ai fait une cagnotte. 1.100 euros pour payer le mobilhome et puis se faire un resto éventuellement. Une bonne ferme auberge, pas une petite restauration steak-frites !", dit-elle en riant.

A 2.000 euros la location pour trois semaines, la famille n'a pas les moyens de louer deux mobilhomes, alors les parents dorment dans une caravane. "On a de la famille qui part dans des campings cinq étoiles, raconte Stéphanie. Nous c'est un camping trois étoiles alors c'est sûr qu'il n'y a pas les toboggans et tout, mais il y a quand même des animations et ça nous va !", tempère-t-elle.

Petites économies

Comme ce sont les courses qui coutent le plus cher, Arnaud a lui prévu de faire lui-même ses marinades, plutôt que d'acheter des barquettes de viandes toutes prêtes pour le barbecue. La famille va aussi faire ses courses dans les grandes surfaces, et privilégier les marques distributeurs.

Et comme ce sont les vacances, il n'est pas non plus question de se priver. "C'est la seule fois qu'on part de l'année, alors on ne veut pas rogner. Parce qu'on sait que quand on sera rentrés, ce sera fini jusqu'à l'année prochaine", dit Arnaud.

Arnaud aurait bien aimé partir une journée à Rocamadour, mais il faudra en discuter. C'est à 80 kilomètres, ça fait de la route, et donc beaucoup d'essence.