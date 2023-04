Inflation : pour les croquettes, 20 % de hausse sur deux ans pour la SPA de Velaine-en-Haye

Si vous avez des animaux à la maison, vous l'avez remarqué. La nourriture coûte de plus en plus cher. D'après l'institut Nielsen IQ, en partenariat avec France Bleu, la hausse est de 18 % sur un an dans le rayon animaux. À Velaine-en-Haye en Meurthe-et-Moselle, la SPA n'est pas épargnée par cette augmentation. Et pourtant, pas question de changer de croquettes, les économies sont réalisées ailleurs.

Une hausse de 10.000 euros sur deux ans

À l'heure du repas, Timon, chat de deux ans, reçoit une portion de pâté et de croquettes. "C'est des croquettes spéciales refuges de chez Royal Canin pour chat stérilisé", précise Mikaela, employée à la SPA. "On a à cœur de leur donner de la bonne nourriture, ajoute la présidente de la SPA en Lorraine, Annie Sinko. On ne peut pas leur changer la nourriture, elle doit être toujours la même."

Depuis deux ans, le prix des croquettes a nettement augmenté fait remarquer la présidente. "On a vu une hausse d'environ 10.000 euros soit 20%, explique-t-elle. Je pense qu'à la fin de l'année on dépassera les 50.000 euros." Une augmentation spectaculaire, mais pas question de changer de croquettes. "Il faut toujours une nourriture premium."

Le budget des refuges de la SPA en Lorraine n'étant pas extensible, il faut malgré tout faire des économies. "Il est hors de question de réduire les rations, prévient Annie Sinko. On réduit l'utilisation de l'électricité en diminuant le chauffage par exemple, on est très vigilants sur toutes nos dépenses." La SPA , qui comme toujours, fait appel aux donateurs pour faire face à toutes ses dépenses.