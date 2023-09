Inflation : un éleveur sarthois se demande quel est le juste prix

David Bourdin est producteur de lait à Sillé-Le-Philippe au Nord Est du Mans. Et pour lui pas de doute, à la fin, ce sont souvent les éleveurs qui trinquent dans ce genre de négociations. "L'histoire montre que les industriels répercutent automatiquement cette baisse sur le prix du lait payé au producteur. Parfois même en dessous des coûts de production". Comme lors des crises de 2009 ou 2015 , après la fin des quotas laitiers.

Se passer des intermédiaires pour vendre leur lait en circuit court

Fatigué par ce yoyo des prix, David Bourdin et douze éleveurs de la Sarthe décident en 2018 de créer leur propre coopérative laitière Equilait. Le principe est simple mais osé: se passer des intermédiaires et vendre en circuit court pour garantir une meilleure rémunération des producteurs. "On a créé notre propre marque de lait sur le département de la Sarthe et on commercialise aujourd'hui entre 30 000 et 40 000 litres de lait chaque semaine. Une filière maîtrisée à 100% par les agriculteurs : de la production à la commercialisation en passant par la transformation et le conditionnement". En ce moment, le litre d'Equilait est vendu 90 centimes en grande surface, la moitié va dans les poches de l'éleveur. "Alors qu'avant la création d'Equilait, on percevait à peine 30 centimes du litre, bien en dessous des prix de revient d'une exploitation".

Des clients fidèles

Le prix d'un litre d'Equilait est un peu plus cher qu'une brique classique. Mais les clients qui adhèrent à la démarche des éleveurs sarthois sont prêts à payer un peu plus pour garantir une meilleure rémunération des producteurs. Leur nombre n'a pas diminué malgré l'inflation. En revanche, l'éleveur sarthois a constaté une baisse des acheteurs à la sortie de la crise sanitaire. "Pendant les années Covid, les gens ont redécouvert les circuits courts avec un acte d'achat citoyen. Une fois la crise passée, une partie des consommateurs a retrouvé des habitudes plus ou moins classiques".

Une coopérative pas épargnée par l'inflation

Le prix d'Equilait est évidemment impacté par l'inflation. Flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation animale ou encore du papier et du carton pour le packaging, les éleveurs sarthois sont obligés de répercuter une partie de la hausse. Mais David Bourdin se pose la question de la réalité des prix. Entre fluctuation des marchés et effet d'aubaine, il a du mal à comprendre ce qui justifie (ou pas) cette hausse des matières premières.