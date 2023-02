Inflation : "Une hausse de 30% du nombre de bénéficiaires" aux Restos du Cœur à Fontaine en Isère

A mesure que les prix augmentent, le nombre des bénéficiaires de l'aide alimentaire gonfle et la pauvreté se creuse. "On voit une augmentation de près de 30% du nombre de bénéficiaires en six mois", constate ce vendredi le président des Restos du Cœur de Fontaine Jean-Paul Cézard, invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère - Pouvez-vous nous décrire les conditions dans lesquelles vous travaillez depuis décembre ? Vous faites les distributions sous une tente, sous un chapiteau ?

Jean-Paul Cézard - Oui, c'est ça. Quelques jours après l'incendie qui est survenu le 4 décembre, nous avons installé un chapiteau d'une centaine de mètres carrés pour pouvoir servir les familles, toutes les personnes qui viennent à notre distribution.

Donc dans le froid ?

Dans le froid, dès le matin et ceci cinq jours par semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Et puis cette situation demande beaucoup d'efforts puisque le matin, il faut tout installer, tout le matériel. Il faut faire transiter toutes les marchandises - environ une tonne de marchandises distribuée chaque jour - et puis le soir, il faut réemballer pour revenir de nouveau le lendemain. D'où la très grande fatigue de nos bénévoles qui sont merveilleux, mais épuisés.

Depuis décembre, vous avez lancé plusieurs appels aux élus ou aux particuliers pour trouver un nouveau local. Ça ne marche pas ?

Ça n'a pas encore marché. Nous travaillons avec les différentes collectivités qui nous accompagnent, qui nous ont aidés financièrement et qui recherchent avec nous un local. Grenoble Alpes Métropole, la mairie de Fontaine, le département. Nous n'avons pas trouvé pour l'instant de local assez grand.

Les pouvoirs publics vous aident vraiment ? Parce qu'on se dit que depuis décembre quand même dans une ville comme Fontaine, dans une agglo comme Grenoble, c'est incroyable qu'on ne trouve pas un local pour les milliers de personnes que vous aidez...

Oui, il y a un problème et il faut qu'on débloque cette situation. D'où cet appel. Aujourd'hui, il nous faut trouver ce local de 350 mètres carrés de plein pied sur Fontaine, sur l'axe du tram, éventuellement un peu plus près de Grenoble, de l'agglomération, du centre ville. Mais il nous faut ce local absolument, cette situation ne peut plus durer. Donc la mairie de Fontaine nous accompagne effectivement et nous a hébergés gracieusement. Finalement, on se pose la question de réintégrer ce local moyennant des agrandissements ou alors intégrer un autre local. Mais il faut trouver ce local très rapidement.

Vous relancez en tout cas un appel car dans le même temps, vous avez un flux de personnes supplémentaires avec l'inflation. Vous avez de plus en plus de monde qui vient à vous ?

Tout à fait. A Fontaine, on vient de dépasser les 1.000 familles inscrites, soit près de 3.000 personnes qu'il faut aider à se nourrir. Sur l'agglomération grenobloise, nous avons cinq centres et donc près de 5.000 familles.

Et vous voyez que ça augmente depuis quelques mois ?

La situation s'aggrave avec la crise de l'énergie, l'inflation, l'augmentation des prix. Il est de plus en plus difficile de s'habiller, de se loger, de se chauffer, de se nourrir. On voit une augmentation de près de 30% du nombre de bénéficiaires en six mois. Au début de l'hiver, nous étions à 15% d'augmentation, maintenant nous sommes à 30 % et dans certains centres, nous sommes même à 50% de hausse. Donc c'est énorme. Et il faut accueillir ces personnes-là dignement.

Quels types de public viennent à vous ? Des femmes seules, des familles ?

Nous avons tous les publics : des personnes seules et des familles, nombreuses parfois. Et puis des gens qui sont à la rue, bien sûr.

Vous lancez donc également un appel à bénévoles pour venir vous aider ?

Oui, on a absolument besoin de renforcer nos équipes qui s'épuisent pour accueillir tout ce monde. Il faut les renforcer, les épauler, les soulager. Et puis on a aussi l'intention d'ouvrir rapidement un nouveau centre sur Grenoble donc il nous faudra des nouveaux bénévoles. On est en train de mettre sur pied un accueil pour les étudiants également, pour aider ces étudiants et pour décongestionner nos centres. Il faudra les accueillir peut-être d'une autre façon. Et puis on a un accueil de jour aussi à Nicolas-Chorier à Grenoble, où jusqu'ici on servait entre 100 et 110 repas quotidiennement, mais on en est aujourd'hui à 160-170. Donc là aussi, il nous faut des bénévoles pour mieux accueillir en journée les gens de la rue.