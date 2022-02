INFO FB Touraine : l'Indre-et-Loire dit non au passage de la flamme olympique en 2024

"Je suis tombée de ma chaise !" Sylvie Giner n'en revient toujours pas. La vice-présidente du département d'Indre-et-Loire, en charge du Sport et de la Culture, fut plus qu'interpellée par le montant réclamé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 afin d'obtenir le passage de la flamme olympique dans le département : "Si l'administré lambda apprend qu'on paye 150.000 euros uniquement pour le passage de la flamme, c'est juste impossible !"

Les clubs et associations tourangelles plutôt que les JO

La collectivité a donc décidé - à l'instar de la Creuse et de la Haute-Vienne - de ne pas recevoir ce symbole olympique. "Je reçois régulièrement des clubs associatifs ou professionnels qui tirent la langue à cause du Covid, poursuit Sylvie Giner, donc notre action est davantage axée sur les territoires, aux côtés des associations, plutôt que de verser 150.000 euros. Je suis maire d'une petite commune [Montbazon, ndlr] et vous savez, on en fait des choses avec cette somme."

Il y avait matière à réfléchir, trouver peut-être des financements privés" - Alain Jahan, président du CDOS

Une décision que regrette Alain Jahan, le président du Comité départemental olympique et sportif, qui y voyait là "une opportunité unique", avec "des atouts à mettre en valeur auprès de plein d'interlocuteurs". "D'autant plus que la Touraine va être une terre d'accueil de délégations étrangères qui pourraient s'entraîner juste avant les Jeux de Paris 2024, ajoute le président du CDOS, ça aura été l'occasion de faire coup double. 150.000 euros, c'est une somme conséquente mais je pense qu'il y avait peut-être matière à réfléchir sur le financement et trouver peut-être des financements avec des partenaires privés."

Reste à savoir à présent si la ville de Tours ou la Métropole décident de mettre la main à la poche afin de pallier le refus du département.