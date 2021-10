Rugby : Saint Sébastien refuse une nouvelle fois d'accueillir le Biarritz Olympique et s'en explique

Pas de délocalisation, pas de collaboration non plus. La réponse est ferme de la part de la mairie de Saint Sébastien, qui explique mardi 5 octobre à la rédaction de France Bleu Pays Basque les raisons de son refus d'accueillir le Biarritz Olympique.

Deuxième refus en moins d'un an

Après un premier refus en mars dernier, le maire Eneko Goia, comme ses adjoints, ont reçu une nouvelle fois ces dernières semaines le président du BOPB Jean-Baptiste Aldigé. Et la capitale du Gipuzkoa souhaite être clair : Donostia "ne participera pas à un quelconque projet de développement du BOPB".

Plusieurs raisons sont avancées par le cabinet du maire. Tout d'abord, le rugby est loin d'être une priorité. Saint Sébastien n'a ni l'envie, ni les moyens financiers de soutenir un tel rapprochement. Mais surtout, toutes les infrastructures sportives de la ville sont déjà occupées.

Une volonté politique

Enfin, et c'est peut-être l'argument le plus fort avancé du côté d'Eneko Goia : rien ne se fera sans en avoir parlé avant avec la maire de Biarritz, Maider Arosteguy avec qui la mairie de Saint Sébastien a des projets, notamment sur la promotion du tourisme ou des bus reliant les deux villes. Pour le maire de Saint Sébastien, la priorité reste et restera ce travail mené main dans la main avec la municipalité biarrote.