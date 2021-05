INFO FRANCE BLEU - 73 communes reçoivent le label "Ville à Vélo du Tour de France"

Alençon, Brest, Manosque ou encore Bruxelles : 73 communes ont décroché le label "Ville à Vélo du Tour de France", créé cette année par les organisateurs du Tour pour encourager les initiatives prises par les communes en faveur de la bicyclette au quotidien. Les communes se voient attribuer un niveau de certification (un, deux, trois ou quatre vélos) évalué en fonction des conditions de cyclabilité et de leur volontarisme dans le domaine, tout en tenant compte de la taille et des moyens des collectivités. 80 villes étaient candidates, dont cinq hors des frontières françaises et seize se trouvant sur le tracé de 2021. Chaque commune devait détailler les dispositifs mis en place et les initiatives prises à l’échelle locale pour favoriser la pratique du vélo (déploiement d’infrastructures, amélioration de la sécurité des cyclistes, apprentissage, stationnement et lutte contre le vol, entretien et réparation, outils de promotion…).

La liste des villes labellisées

Collectivité ayant démontré une volonté de promouvoir la pratique (niveau 1 de labellisation)

Alençon

Binche (Belgique)

Bonneval

Brive-la-Gaillarde

Cambrai

Carcassonne

Cluses

Commercy

Enniscorthy (Irlande)

Landerneau

Laval

Manosque

Mourenx

Muret

Nuits-Saint-Georges

Saint-Gaudens

Saint-Maixent-l'École

Saint-Quentin

Sallanches

Vitré

Collectivité ayant une promotion de vélo structurée (niveau 2 de labellisation)

Bagnères-de-Bigorre

Béthune

Boulogne-sur-Mer

Bourges

Carhaix

Changé

Châteauroux

Château-Thierry

Châtel-Guyon

Digne-les-Bains

Dole

Fontenay-le-Comte

Fougères

Le Creusot

Le Touquet-Paris-Plage

Libourne

Limoges

Lisieux

L'Isle-Jourdain

Luchon/Bagnères-de-Luchon

Mantes-la-Jolie

Megève

Méribel

Montluçon

Nanterre

Roanne

Roubaix

Saint-Méen-le-Grand

Saint-Amand-Montrond

Saint-Étienne

Saint-Girons

Salles-de-Béarn

Samatan

Sarzeau

Tarbes

Troyes

Vielha Val d'Aran (Espagne)

Vierzon

Villard-de-Lans

Collectivité ayant une politique de promotion de vélo engagée (niveau 3 de labellisation)

Aix-les-Bains

Brest

Bruxelles (Belgique)

Châtel

Dunkerque

Gap

La Roche-sur-Yon

Le Bourg-d'Oisans

Le Puy-en-Velay

Lorient

Loudenvielle

Nevers

Nice

Orchies

Pau

Privas

Saint-Omer

Valence

Collectivité ayant une politique de promotion de vélo exemplaire (niveau 4 de labellisation)

Paris

Rotterdam (Pays-Bas)

