Info France Bleu : A Cap 3 000 c'est parti pour la nouvelle librairie. Très attendue, elle ouvre ses portes !

C'est une librairie qui espère entamer une longue histoire avec le centre commercial Cap 3 000 . Dans le plus grand centre-commercial de la Côte d'Azur, il manquait une librairie depuis la fermeture du Panorama du livre.

ⓘ Publicité

A quoi faut-il s'attendre ?

La librairie sera située entre "La Tête dans les nuages" et la "Grande récré" au dernier étage de Cap 3 000. C'est un lieu de 450 mètres carrés. Il y aura en tout 30 000 références pour commencer mais "nous allons monter en puissance pour atteindre 40 mille références" nous dit Anthony Giraud, associé dans cette aventure.

La moitié du magasin dédié à l'univers graphique

A l'origine, cette librairie est spécialisée dans l'univers graphique. Ce sera le cas encore cette fois-ci. La moitié du magasin est destinée à la bande dessinée, mangas, comics et autres livres et albums jeunesses. L'autre partie du magasin sera dédiée à la littérature française ou encore la new romance (ces ouvrages à destination des femmes d'une trentaine d'année qui reprennent les codes de Cinquante Nuances de Grey). Douze personnes vont travailler dans cette librairie.

Les schtroumpfs dimanche

Des événements auront lieu régulièrement. Dès ce dimanche, une douzaine d'auteur de BD sera présent pour signer des dédicaces. L'une des stars des albums jeunesses, Thierry Toussaint dit Kid Toussaint sera à Cap 3 000. L'invité d'honneur est Tébo. le nouveau dessinateur des Schtroumpfs. Pour l'occasion, la librairie distribuera des bonbons Schtroumpfs.