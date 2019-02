EXCLU - 60% des étudiants azuréens sont déjà montés avec un conducteur ivre

Alpes-Maritimes, France

22 étudiants de la Skema Business School à Nice ont réalisé une étude sur le comportement des étudiants au volant. 1.000 étudiants ont donc été interrogés à travers un questionnaire de 60 questions. L'étude s'est déroulée jusqu'à la fin de l'année 2018 et ce mercredi, Arnaud Lepeutrec, l'un des étudiants à l'origine du projet, la révèle en exclusivité sur France Bleu Azur.

"60% des étudiants sont déjà montés avec un conducteur ivre, 40% sont déjà montés en voiture avec un conducteur sous l'emprise de drogue, 80% sont déjà montés avec un conducteur qui utilisait son téléphone au volant"

Le jeune homme espère maintenant que cette étude va être reprise par les pouvoirs publics et les associations et que des solutions vont être proposées. Il pense notamment à la mise en place de navettes pour rentrer de soirée ou une prévention plus conséquente dans les établissements scolaires.