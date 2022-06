Info France Bleu Azur : des radars en plus annoncés dans les Alpes-Maritimes

Benoît Huber est directeur du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Il était notre grand invité entre 7h30 et 8h30. 24 personnes ont perdu la vie depuis le premier janvier 2022, ce sont les six premiers mois de l'année les plus meurtriers des 6 dernières années juste derrière 2019. Face à cette situation, la préfecture prend de nouvelles mesures.

"Je ne me lève pas en me disant que je vais emmerder les niçois"

Benoit Hubert le confirme, il y aura bien de nouveaux radars très prochainement : _"_Quand on installe des radars, y compris des radars fixes qui ne surprennent personne, on constate que le nombre d'accidents dans cette zone baisse. D'autres radars vont être installés et ce n'est pas parce que le directeur de cabinet s'est levé un matin en disant "Je veux emmerder les Niçois". Sur la promenade des anglais l'an dernier, six personnes sont mortes dans des accidents."

Une dizaine de radars arrive

Benoit Hubert explique combien de radars sont installés aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes : "On a en service 27 radars dans le département. Une dizaine va être mis en service d'ici à la fin de cette année. _Où ? Sur différents axes, sur la promenade des anglais, mais aussi sur la route départementale du secteur, entre Beausoleil et Menton. Il y en aura également du côté de Cannes qui vont être installés, nous allons aussi en mettre sur l'arrière pays sur notamment la 6202 ou les vitesses observées sont quand même assez impressionnantes_."

Plus de 530 permis retirés pour des vitesses à plus de 50 km/h

"Parmi les 1 315 permis suspendus dans notre département, 537 l'ont été pour des vitesses qui dépassaient plus de 50 kilomètres heures. _Un certain nombre d'usagers roulent beaucoup plus vite qu'avant._"