Interdiction de porter des maillots de bains dans plusieurs villes des Alpes-Maritimes

Menton ne veut plus voir de torses nus dans ces rues. Comme plusieurs communes des Alpes-Maritimes, elle interdit de circuler sans tee-shirt dans les lieux public en dehors des zones de baignade. Une interdiction qui s'élargit également aux maillots de bains très courts, comme les maillots strings par exemple.

Patrouille de Police PM de Nice © Radio France - Sébastien Germain

Quelles communes ont pris cet arrêté ?

Comme Menton, Nice et Cannes ont également adopté cette règle. "Toute tenue qui peut être considérée comme contraire à la décence" est interdite. En cas d'infraction, l'amende est de 38 euros. Yves Juhel est le maire de Menton, il explique pourquoi il a pris cette décision : "Quand on sort de la plage, on s'habille correctement. Il y a des plages pour être torse nu ou seins nues. Mais lorsqu'on entre dans une des rues de Menton, on met un vêtement. _C'est le respect des autres_. On ne va pas sanctionner un enfant de 6 ou 7 ans mais un adulte n'a pas à se promener torse nu. On l'a signalé gentiment plusieurs fois, maintenant on dresse des PV"

Quelles communes n'ont pas pris cet arrêté ?

Sur la Côte d'Azur, plusieurs villes ne considère pas une telle mesure indispensable. A Antibes on mise avant tout sur "la prévention". C'est le cas également à Cagnes-Sur-Mer. A Mougins, là aussi, il n'y a pas d'interdiction puisque le maire 'n'a eu aucune remontée de ses habitants sur cette question".

De le prévention plus que de la répression

Depuis le début des vacances, la police municipale niçoise a dressé seulement deux amende à 35 euros pour deux personnes. Elles ont refusé de remettre un tee-shirt. Il y en a eu trois l'année dernière pendant l'été.