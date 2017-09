Info France Bleu Azur : "La pauvreté augmente dans les Alpes-Maritimes de 10% en 2 ans"

La pauvreté est en hausse sur les Alpes-Maritimes. C'est ce que nous a révélé notre invitée ce jeudi la directrice du Secours Populaire du département.

Marilyn Trabucatti est la directrice du Secours Populaire sur les Alpes-Maritimes. Elle était notre invitée à 7h50 ce jeudi.

"Nous ne pourrons peut-être plus faire face aux demandes"

Le secours populaire rend ce jeudi son 11ème rapport sur la pauvreté. Dans notre département 162 000 personnes sont considérées comme pauvre. Le secours populaire a reçu 11 500 personnes l'an dernier, soit une une augmentation de 10% en 2 ans. Marilyn Trabucatti nous explique ce qui se passe : "Il y a de plus en plus de pauvres et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Nous n'avons pas réussi à faire face aux demandes cet été. Nous avons acheté des produits sur nos fonds propres. Dans quelques années nous ne pourrons peut-être plus faire face aux demandes."