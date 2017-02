Info France Bleu Azur : la préfecture des Alpes-Maritimes va demander l'implantation de nouveaux radars

La préfecture des Alpes-Maritimes a rendu public les chiffres concernant le bilan de la sécurité routière dans le département. Nous faisons le point sur ce bilan et sur les mesures qui vont êtres prises.

François-Xavier Lauch est le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Il était notre invité ce mercredi pour nous parler du bilan de la sécurité routière pour l'année 2016. Un bilan contrasté.

Le bilan : plus de morts, moins d'accidents et de blessés

Le nombre de personnes décédées est passé à 58, contre 56 en 2015 dans les Alpes-Maritimes. En revanche le nombre de blessés a chuté de 19.2% et celui des accidents corporel de 15.3%. A noter qu'être piéton dans le département est de plus en plus dangereux. Le nombre de tués augmente de 85% sur un an, on passe de 7 à 12. François-Xavier Lauch nous explique ce qu'il se passe : "On a une aggravation des piétons au niveau national. 1 tué sur 5 sont des piétons. Il y a des conducteurs qui ne font pas attention aux piétons et inversement des piétons qui ne font pas attention au moment ou ils traversent"

De nouveaux radars

Pour qu'il y ait moins d'accidents la préfecture des Alpes-Maritimes a fait une annonce sur France Bleu Azur : " Nous proposerons de nouvelles implantations de radars. Je ne peux pas vous dire où, ni combien mais les radars sont toujours installés là où il y a des accidents. Beaucoup de radars anciens vont être changés."