Info France Bleu Azur : Le prix des billets Ter augmente dans la région Sud

La guerre en Ukraine fait augmenter tous les prix, ceux du carburant en premier lieu. Pour ceux qui chercheraient à contourner la hausse des prix en prenant les transports en commun, c'est raté. La région Sud a décidé fin février d'une augmentation des prix des billets et abonnements TER. Une augmentation qui rentre en vigueur au 1er Avril. En plus de voyageurs occasionnels, la mesure impacte les 32 000 abonnés au TER Sud, dont près de la moitié dans les Alpes-Maritimes.

Une augmentation de + de 2 %

La nouvelle ne va pas vraiment plaire à nos portefeuilles : l'augmentation sera de plus 2,85 %. C'est le montant de hausse des tickets et abonnements TER de la région Sud. Pour un abonnement annuel entre Nice et Cannes, cela représente une augmentation d'à peu près 23 euros. 14 entre Nice et Monaco-Monte Carlo. L'augmentation se fait plus ressentir sur les tickets individuels à partir du premier avril : 10 centimes de plus pour un Nice-Monaco, 20 entre Nice et cannes et 30 pour aller jusqu'à Grasse.

La Région Sud se justifie

La Région Sud justifie l'augmentation par une hausse des coûts des charges pour assurer les transports. Les tarifs n'avaient pas été changés depuis 7 ans. Les élus font donc un rattrapage qui correspond à l'inflation de l'année 2021. Selon la région, le coût pour les usagers n'est que marginal, la majeure partie des coûts d'exploitations sont compensés par un investissement de la part de la région. Impossible toutefois de financer l'entièreté du surcoût. La hausse des prix doit permettre récupérer entre 2 et 2,5 millions d'euros.