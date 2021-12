Info France Bleu Azur : près de 400 agents manquants au CHU de Nice

C'est une info France Bleu Azur, il manque du personnel au CHU de Nice, et on va vous expliquer pourquoi

En pleine pandémie, alors que notre département est l'un des plus contaminés dans le pays, France Bleu Azur révèle qu'il manque près de 400 agents au CHU entre les arrêts maladie et la fuite du personnel selon le syndicat Force Ouvrière.

Des infirmières qui ne supportent plus les conditions de travail quitte à ne pas toucher 500 euros pour 12h de travail

Près de 400 sur les 9 000 agents du CHU de Nice. Pour le syndicat, il y a des burn out, des dépressions, des démissions également. Il y a aussi des infirmières du CHU qui refusent désormais de venir travailler sur leurs jours de repos même pour 500 euros. C'est le cas d'Isabelle, que nous avons rencontré : "J'ai besoin de ces repos, j'ai une famille et maintenant même pour 500 euros je refuse, je suis d'une famille ouvrière mais là je n'en peux plus. On m'appelle à tout moment, on me demande de revenir par mail, par appel, maintenant je refuse."

La version de l'hôpital

La direction de l'hôpital confirme que ces 2 dernières années, le nombre d'arrêts maladie a augmenté.

Il était en 2019 de 8,13 %, en 2020 de 8,52 % et en 2021 de 8,88 % sur les 9 000 agents. Il est impossible de connaitre le motifs des arrêts maladie, couverts par le secret professionnel.