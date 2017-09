Info France Bleu Azur : Un audit examine en ce moment les finances du diocèse de Nice

Plusieurs personnes font actuellement un audit des finances du diocèse de Nice. André Marceau, l'évêque de Nice, nous explique le but de cet audit et nous parle également de l'actualité et de l'affaire Barbarin.

André Marceau est l'évêque de Nice. Il était notre invité ce mardi pour nous parler notamment de l'affaire Barbarin.

"Les finances ne sont pas florissantes"

André Marceau nous explique pourquoi il y a un audit actuellement dans le diocèse : "Les finances ne sont pas florissantes c'est aussi pour cette raison que j'ai demandé un audit. Il va nous permettre de pouvoir faire des économies, peut-être sur le personnel, le fonctionnement. Nous devons faire un point sur l'état des finances."

Le premier conseil reste d'aller voir le procureur

Le cardinal Barbarin comparait aujourd'hui avec 6 autres personnes pour ne pas avoir dénoncer à la justice des agressions pédophiles. André Marceau nous livre sa position sur ce sujet : "Ce qui me choque, c'est les événements et les faits. Nous avons un mail, nous avons une ligne téléphonique pour ces affaires mais le premier conseil reste d'aller voir en premier lieu le procureur."