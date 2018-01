Châteauroux, France

La ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn effectuera un déplacement officiel dans l'Indre à Châteauroux le vendredi 2 février 2018. Objectif : préparer le futur plan quinquennal de protection de l'enfance et de l'adolescence qui sera présenté en mai 2018 au Premier ministre. Ce plan s'étalera sur cinq ans, jusqu'en 2022. Il vise à mettre à améliorer la lutte contre les violences faites aux enfants.

Une table ronde à Châteauroux

Comment mieux repérer les familles à risques ? Améliorer la prise en charge ? Lutter aussi contre la pauvreté des jeunes ? Autant de sujets qui feront l'objet d'ici le Printemps de tables rondes dans toute la France avec les acteurs concernés, élus, associations, foyers de l'enfance... Lundi 15 janvier, la Ministre Agnès Buzyn lançait officiellement la concertation à Plaisir dans les Yvelines. Elle va faire un tour de France des territoires. Pour la région Centre-Val de Loire, c'est donc la ville de Châteauroux qui a été choisie.

Une visite dans une structure d'accueil ?

A ce stade, on ne connaît pas le déroulé exact de cette journée prévue le vendredi 2 février. Il devrait y avoir une réunion de travail le matin et sans doute un déplacement sur le terrain l'après-midi dans l'Indre dans une structure d'accueil pour les jeunes en milieu rural. La Ministre sera accompagnée d'Olivier Noblecourt, ancien collaborateur de Najat Vallaud-Belkacem au Ministère de l'Education nationale et aujourd'hui "délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes".

A l'occasion de cette visite, le Président Les Républicains du Conseil départemental de l'Indre Serge Descout espère aussi pouvoir s'entretenir avec la Ministre sur la question de la lutte contre la désertification médicale, sujet de préoccupation majeur pour de nombreux élus locaux.

Une consultation publique sur internet

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfant et des recommandations du comité des droits de l'enfant de l'ONU. Concernant le volet "lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes", une consultation publique est d'ailleurs en ligne sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, elle est ouverte jusqu'au 28 février.

Les priorités d'Agnès Buzyn en cinq points

La lutte contre les violences faites aux enfants

Un meilleur repérage de ces violences

La prévention des difficultés et ruptures dans la vie des enfants et familles concernées

L'accompagnement des jeunes adultes à la sortie de l'aide sociale à l'enfance (Ase)

L'accès aux soins des enfants pris en charge

Près de 300.000 mineurs concernés en France

Un total de 299.600 mineurs faisaient l'objet d'au moins une mesure de protection de l'enfance fin 2016 en France, une hausse de 1,4% en un an, selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE). Les mesures de protection englobent des situations allant du placement (48,3%) à des mesures de suivi en milieu ouvert (51,7%).