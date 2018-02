Poligny, France

Exclusivité France Bleu Besançon - Nous avions été les premiers à vous parler de ces mystérieuses guirlandes de sous-vêtements qui fleurissaient depuis quelques jours dans les rues de Poligny, dans le Jura. Des tas de rumeurs ont été relayées : la saint-valentin, la Percée du Vin Jaune, les opposants au Center Parcs, une boutade de jeunes... Et bien ce lundi, France Bleu Besançon est en mesure de vous dire qui est, ou plutôt qui sont les auteurs qui se cachent derrière ce buzz.

Ce sont les élèves de 4è du collège Notre-Dame qui sont derrière tout ça. Dans le cadre d'un projet d'école, ils travaillent sur les fausses informations, les rumeurs et les intox. Les élèves ont travaillé en partenariat avec l'association culturelle Mi-Scène et l'artiste Nicolas Turon.

Les désormais célèbres poseurs de slips de Poligny © Radio France - Florian Cazzola

"On voit comme une simple petite rumeur, ça part avec tous les gens qui croient tout ce qu'ils voient"

Résultat, tous les médias nationaux ont parlé des slips de Poligny. Les journaux suisses ont aussi relayé l'informations. Le maire de la ville reçoit énormément de coup de téléphone. Et l'objectif des élèves a été largement atteint.

Ce projet scolaire, il est mené par Laetitia Garrot, enseignante de Français et d'Espagnol au collège Notre-Dame de Poligny, bien surprise par ce buzz : "On n'imaginait pas du tout ça". Même étonnement du côté des collégiens : "on ne pensait pas que ça irait si loin" admet l'une des mystérieuses complices.

Après les vacances, les collégiens termineront de noter toutes les rumeurs qu'ils ont entendu et quels ont été les médias qui ont relayé l'information. Et tout cela va se transformer en spectacle, dans quelques semaines. Vous pourrez donc enfin savoir d'où viennent vraiment ces slips !