INFO FRANCE BLEU - Jeux Olympiques 2024 : découvrez les sites de la Mayenne retenus comme base arrière

Ce lundi, France Bleu Mayenne vous dévoile en exclusivité la liste des sites mayennais retenus pour être Centres de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (CPJ). Concrètement, il y aura six bases arrières de Paris 2024 dans notre département.

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vient de dresser sa liste des sites français retenus comme Centres de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Une liste dévoilée en exclusivité au réseau France Bleu. Comme on pouvait s'y attendre, le futur Espace Mayenne à Laval accueillera certains sports : le handball, le volley-ball et le volleyball assis (pour les JO Paralympiques). Élément malgré tout surprenant : il n'y aura a priori pas d'escalade, alors que le futur équipement possède un mur de 16 mètres 50 de niveau international. La piscine Saint-Nicolas de Laval sera base arrière en natation. Le parc des sports de Château-Gontier-sur-Mayenne accueillera des judokas tout comme le gîte de la Colmont à Gorron. Une ou plusieurs délégations d'haltérophiles s'entraîneront également à Évron.

La curiosité parmi les sites retenus dans notre département concerne Saint-Loup-du-Gast. Son club de tir accueillera plusieurs délégations de tireurs (on parle de la Russie, des États-Unis et de l'Angleterre). Une aubaine incroyable pour ce village de 400 habitants, dont le club de tir compte 60 licenciés. Certains arrivent même des départements voisins pour s'exercer avec les deux fosses olympiques du club mayennais.

Malgré tout, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se réserve le droit d'affiner cette liste des bases arrières. Au total, 619 équipements sportifs et services d’accueil ont été désignés "CPJ", et pourront de ce fait potentiellement accueillir des délégations sportives internationales dans le cadre de leurs préparations aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plus de 750 candidatures ont été présentées, entre le 15 juillet et le 30 novembre 2019.

Les bases arrières Paris 2024 en Mayenne

Parc des Sports, Communauté de Co

Saint-Loup-du-Gast, stand de tir de La Cour > Tir OLY

Laval, Espace Mayenne > Handball, Volleyball, Volleyball assis

Évron > Haltérophilie

Gorron, Gîte de la Colmont > Judo OLY

Laval, piscine Saint-Nicolas > Athlétisme OLY, Natation OLY

