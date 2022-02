Info France Bleu : Elisabeth Moreno annonce une hausse de 28% du budget dédié au suivi des hommes violents

Elisabeth Moreno, ministre déléguée, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.

La ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno annonce ce vendredi 4 février sur France Bleu Isère une hausse de 28% du budget alloué à la prise en charge des auteurs de violences conjugales, ce qui permet de le "porter à plus de six millions d'euros".

Avant un déplacement à Vienne, en Isère, en fin de matinée pour l'inauguration d'un centre d'accueil pour les auteurs de violences conjugales, Elisabeth Moreno dresse un premier bilan de l'exercice des 30 centres de ce type ouverts en 2021. Elle rappelle que 6 000 personnes ont été "traitées" et que leur taux de récidive "a considérablement baissé". Selon elle, ce dispositif "a véritablement porté ces fruits", ces centres "ont fait leur preuve".

Renforcer les équipes

Avec cette rallonge de budget, la ministre ne compte pas construire de nouveaux centres mais veut "mieux mailler le territoire" pour "faire en sorte que dans toute la France ces centres de prise en charge existent" et pour "renforcer les équipes".

Un centre de ce type, pour accueillir non pas les femmes victimes de violences, mais les conjoints violents, qui sont retirés du domicile, logés et suivis au quotidien. C'est seulement le 2e centre de ce type en France. Il va ouvrir dans quelques jours et sera géré par l'association RIVHAJ à Vienne, qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Les hommes y seront placés sur décision du tribunal de Vienne ou de Bourgoin-Jallieu.