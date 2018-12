Gilets jaunes sur l'A84 : les dégradations ont coûté deux fois moins cher qu'annoncé

Par Marc Bertrand, France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Les travaux de réparation de l'autoroute A84 et de la RN13 au niveau de l'échangeur de Guilberville dans la Manche ont coûté 104 000 euros, et non pas 200 000 euros comme l'avait indiqué la préfecture dans un premier temps. La DIRNO aurait eu la main trop lourde sur ses premières estimations.