INFO France Bleu Gironde : la flamme olympique passera à Bordeaux en mai 2024

Alors que s'annonce une belle année sportive en 2023 en Gironde, 2024 sera également marquée par de jolis moments. La flamme olympique va notamment passer par Bordeaux en mai prochain, L'annonce a été faite en direct ce mercredi matin sur France Bleu Gironde par Mathieu Hazouard, adjoint au maire de Bordeaux chargé des sports : " Le relai de la flamme passera par la Gironde et se terminera une belle arrivée au centre de Bordeaux, aux Quinconces, donc nous verrons tous la flamme olympique arriver."

Bordeaux mais aussi Saint-Émilion et Libourne

Avant d'arriver dans la capitale girondine, le relais de la flamme devrait traverser Saint-Émilion et Libourne, pas encore de précision en revanche sur les lieux exacts et les dates. Un parcours est également prévu au sein de la métropole bordelaise. Les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024 se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 . 10.500 athlètes de 206 nations seront représentées. Ils vont s'affronter dans 28 sports.

