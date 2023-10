INFO FRANCE BLEU. L'ex-centre de déradicalisation de Pontourny bientôt racheté par un couple du Chinonais

Ils ne veulent ni donner leur prénom, ni leur nom. "Tant que la vente n'est pas officiellement actée, on ne veut pas que l'on sache qui on est". Mais ils acceptent volontiers de nous recevoir sur le site de Pontourny, à Beaumont-en-Véron, qui sera, d'ici la fin de l'année 2023, leur nouvelle propriété. Les deux futurs acquéreurs, un couple du Chinonais, ont tout de suite été séduits par ce château du XVIIe siècle, installé sur un domaine forestier de 10 hectares. Après avoir entendu dire que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) comptait s'en séparer, ils sont allés le visiter et ils ont remporté la vente aux enchères, le 26 juin dernier, pour un montant de 820.000 euros.

Jusqu'ici surveillé sept jours sur sept, jour et nuit, par des gardes qui vivent sur place avec leurs deux chiens, le site semble aujourd'hui comme abandonné. Le château et ses dépendances sont vides. À peine distingue-t-on ce qui fut autrefois les cuisines et les chambres de l'ex-centre de déradicalisation, entre 2016 et 2017, et plus récemment de structures pour personnes handicapées ou dédiées à la petite enfance. "Là, on voit notamment des salles de classe avec des tableaux aux murs, montre celle que nous appellerons Sandra, dans l'une des nombreuses pièces issues des 3.000 m² de bâtiments.. Peut-être que ça fait désaffecté maintenant, mais je ne vois que le potentiel, pour ma part. C'est génial."

En faire un "lieu dédié au bien-être et au tourisme"

Les anciennes cuisines du centre de déradicalisation sont restées en l'état. © Radio France - Adrien Bossard

Les salles de classe se trouvaient dans cette dépendance du domaine. © Radio France - Adrien Bossard

Inoccupé depuis près de deux ans, le domaine de Pontourny a "vocation à devenir un lieu dédié au bien-être et au tourisme", poursuit la future propriétaire. "L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit très harmonieux, surenchérit son mari. On projette d'avoir des salles de réception, des salles de mariages, une zone peut-être pour faire de la résidence pour seniors. L'idée aussi, c'est de ramener un restaurant, étoilé ou pas. Ce sera un point très important à mettre en œuvre." Avec, pour objectif, de redorer l'image de Pontourny. "Il faut tourner la page, il ne faut pas que les gens retiennent uniquement qu'il était un centre de déradicalisation. Ce lieu mérite d'avoir une nouvelle vie, avec une offre différente."

Le couple commence à dessiner les plans et à chiffrer les travaux, estimés à environ deux millions d'euros, en l'état. Un chantier qui devrait se terminer au mieux à la fin de l'année 2025. En revanche, il n'aura pas complètement les coudées franches sur tout. La petite chapelle doit rester en l'état. "C'est une toute petite chapelle qui fait 30 m² et on doit laisser l'accès aux héritiers de Pontourny, quand ils le veulent." C'était la condition sine qua non à l'acquisition.