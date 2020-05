INFO FRANCE BLEU - La Berrichonne Football rejette une première offre de rachat du club

C'est un nouveau coup de théâtre dans la vie agitée de la Berrichonne Football. Selon les informations de France Bleu Berry, l'offre de rachat du club formulée par Ravy Truchot a été repoussée ce dimanche par les dirigeants du club castelroussin. Une offre aux alentours de cinq millions d'euros au centre d'un "vrai projet d'entreprise et d'un projet national et international" selon Ravy Truchot. Cet entrepreneur franco-américain est déjà très impliqué dans le milieu du football, comme propriétaire du Thonon-Evian Grand Genève FC et du FC Miami City. Il est aussi directeur de la PSG Academy North America.

"Notre offre de rachat de la Berrichonne Football a été refusée" : la réaction de Ravy Truchot au micro de Sylvain Rogie Copier

Une offre rejetée sans la moindre discussion

"On a reçu une communication du club disant que notre offre était rejetée. Sans explications, sans communication. J'avais pourtant une vraie volonté de le faire", affirme Ravy Truchot au micro de France Bleu Berry de Sylvain Rogie. "Je suis surpris parce que je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quand vous avez un acheteur, il y a une discussion, un échange et après on sert la main en disant oui ou non. Mais là, il n'y a pas eu d'échanges. On n'a eu aucune communication avec le club", regrette cet entrepreneur de 47 ans.

Ravy Truchot explique avoir été intéressé par la Berrichonne Football en raison de son histoire dans le monde du football français. Son offre était située aux alentours de cinq millions d'euros. "C'est un prix très raisonnable pour un club de Ligue 2, surtout en ce moment, vu la période. Que ce soit une très belle ou une très mauvaise offre, je trouve que ça aurait nécessité une discussion", indique Ravy Truchot.

La rédaction de France Bleu Berry a tenté de joindre le président de la Berrichonne Football, Thierry Schoen, pour avoir sa réaction. Mais nous n'avons pas eu de réponse à nos appels.