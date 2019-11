INFO FRANCE BLEU - La préfecture du Bas-Rhin lance une maraude à l'échelle du département cet hiver

Pour évaluer les besoins des sans-abri en dehors de l'Eurométropole, la préfecture du Bas-Rhin met en place une maraude professionnelle cet hiver. Elle va tourner dans quatre grandes villes du département, en plus de Strasbourg : Haguenau, Saverne, Sélestat et Molsheim.

Sans-abri et Strasbourg (illustration)

Bas-Rhin, France

Une maraude 7 jours sur 7 à l'échelle du département. C'est ce que met en place cet hiver la préfecture du Bas-Rhin, avec un objectif : connaître les besoins des sans-abri en dehors de l'Eurométropole de Strasbourg. Cette maraude va donc tourner dans quatre autres grandes villes du département : Haguenau, Saverne, Molsheim et Sélestat. Une première.

Concrètement, cette maraude va être organisée six soirs par semaine dans l'Eurométropole et un soir par semaine dans l'une des quatre autres grandes villes choisies.

Cinq salariés à temps plein

C'est le SAIO, le Service Académique d'Information et d'Orientation - qui est à la fois une association d'associations et un dispositif d'Etat - qui est chargé de cette maraude. A la différence de celles organisées par les associations, cette maraude est dite "professionnelle", c'est-à-dire assurée par des salariés du SIAO. Ils vont fonctionner en binôme (un intervenant et un travailleur social). Cinq personnes vont être recrutées à temps plein.

Distribution de café, de thé, de nourriture et de couverture de survies ... Cette maraude va fonctionner comme celles des associations.

Ce dispositif a vu le jour grâce à un appel à projet remporté par le SAIO. Il devrait être pérennisé. Pour effectuer un signalement auprès des équipes, il faudra contacter le 115.