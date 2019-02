[INFO FRANCE BLEU] Le "coffee-shop" du Mans va rouvrir malgré les risques de saisie des produits

Le Mans, France

"C'est la première fois qu'on nous saisit ainsi toute la marchandise et qu'on est placés en garde à vue" : Maxime Brunet, le gérant du magasin Sa Tea Va au Mans n'en revient toujours pas. Une semaine à peine après l'ouverture, les forces de l'ordre ont fait une perquisition le 12 février dans le magasin qui vend des produits dont certains contiennent du THC, un dérivé du cannabis, et dont la vente fait aujourd'hui l'objet d'un flou juridique.

La vente est ainsi autorisée selon un arrêté de 1990 si le taux de THC ne dépasse pas 0,2% dans le produit. Mais la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) assure que cela concerne les produits bruts et non transformés. Résultat : selon les départements, les ouvertures de coffee shop posent parfois problème... Parfois non.

Une saisie totale inédite chez Sa Tea Va

"Ils ont tout pris, même des choses qui ne servent à rien comme des posters, lance Maxime Brunet. _On a donc dû fermer le temps de refaire les stocks_". Perte financière estimée : 50.000 à 60.000 euros. La police procède actuellement aux analyses pour vérifier les taux de THC présents dans les produits. Du côté du parquet, on indique que le magasin ne devrait pas pouvoir rouvrir tant qu'elles ne sont pas achevées. Pourtant d'après les gérants, aucune fermeture administrative n'a été prononcée. Nous n'avons pas pu en avoir confirmation auprès du procureur.

Dans les trois autres boutiques de l'enseigne Sa Tea Va, il n'y a pas eu une telle opération de police avec une saisie de la totalité des produits. A Caen et Lisieux, aucun contrôle officiel n'a été effectué, même si les gérants estiment qu'ils ont dû être effectués de façon officieuse : "on se doute bien que des policiers sont peut-être venus récupérer des échantillons à faire tester en se faisant passer pour des clients", explique Maxime Brunet.

"Le procureur de Caen nous a donné l'autorisation d'ouvrir le premier magasin en juillet dernier", précise Pascal Brunet, père et associé du gérant de la boutique mancelle. Dans le magasin de Nantes, les douanes ont saisi certains produits, notamment les herbes, mais ont laissé tous les produits dérivés. "Il n'y a qu'au Mans qu'on a eu des problèmes !", s'étonne Maxime Brunet.

Rouvrir malgré les risques de saisie

Lors de la perquisition, "les douanes nous ont prévenu que si on rouvrait, il y aurait une nouvelle saisie", explique Maxime Brunet. Pas de quoi le dissuader. "On a cinq employés à payer !, s'agace son père. Et notre bail nous interdit de fermer le local aussi longtemps, le propriétaire demande la rouverture".

Que la police fasse des analyses, c'est normal ! Mais ils n'ont pas besoin de venir à dix personnes pour tout saisir.

La boutique devrait donc rouvrir ce jeudi. "On va faire plus attention, mettre moins de stock en rayon. _Si les forces de l'ordre nous reprennent tout, c'est le jeu!_", lance Maxime Brunet, un peu fataliste, mais déterminé à ne rien lâcher : "ça nous aurait fait mal si c'était notre premier magasin, mais on en a trois autres qui marchent très bien donc on a la trésorerie pour faire face", ajoute-t-il.

"On est un peu inquiets, reconnait sa femme, mais on est dans les clous, et le magasin est prêt à tourner avec la marchandise qu'on a reçue". Reste à savoir pour combien de temps.