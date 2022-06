INFO FRANCE BLEU - Le stade Pierre-Mauroy devient la Decathlon Arena

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a joué les prolongations dans ce match décisif sur le changement du nom du stade Pierre-Mauroy, mais cette fois ça y est, c'est officiel : le stade du LOSC, situé à Villeneuve d'Ascq, devient Decathlon Arena à partir de la saison 2022-2023.

Six millions d'euros sur cinq ans renouvelables ?

L'enseigne nordiste et élue marque préférée français met fin à quatre années difficiles pour la MEL qui ne trouvait pas de partenaire pour le stade. Elle paye 16 millions d'euros de frais par an au constructeur. Entre 2013 et 2018, quatre sponsors ont déboursé deux millions d'euros par an avant de se désengager : le Crédit Mutuel, le conseil général du Nord, Carrefour et Nacarat.

Decathlon, la marque officielle du ballon de la Ligue 1 de football, connaît bien Villeneuve d'Ascq puisqu'elle y a installé son siège social. Pour le changement de nom du stade, on évoquerait la somme de six millions d'euros sur cinq ans renouvelables. Cette annonce est décisive dans le positionnement de la marque nordiste après la création d'une équipe de plusieurs dizaines d'athlètes pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 avec, à sa tête, le judoka Teddy Riner.

Le nom de Pierre Mauroy ne va pas disparaître

La mention "stade Pierre-Mauroy" restera puisqu'elle figurera sous le nom "Decathlon Arena". Selon nos informations, les visuels sont déjà quasiment prêts. Cette décision sera entérinée lors du prochain conseil de la MEL le 27 juin prochain.

L'annonce sera faite ce jeudi aux élus de la commission sport de la MEL qui ont eu reçu pour le moment des documents avec des "XXX" à la place du nouveau nom. Pour le moment, personne n'a souhaité confirmer cette information à la MEL.