INFO FRANCE BLEU - Les fameuses randonnées à roller à travers Paris menacées de disparition

Depuis 3 semaines, les traditionnelles randonnées roller du vendredi et du dimanche à Paris n'ont plus lieu. La préfecture de police ne donne plus son autorisation. Elle estime qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour assurer la sécurité des participants.

Ils étaient entre 3000 et 5000 à se rassembler chaque vendredi et dimanche pour une randonnée en roller à travers les rues de Paris. Et ils sont en colère après la décision de la préfecture de police de ne plus donner l'autorisation d'organiser ces rendez-vous vieux de près de 20 ans. Motif invoqué : pas assez d'effectifs pour assurer la sécurité des randonneurs à roller. A chaque sortie, 4 policiers encadraient le cortège bigarré et hétéroclite.

Rollers et coquillages et Pari roller , les deux associations qui organisent ces balades, tentent de négocier actuellement avec la préfecture. Sans succès. Elles ont contacté également la mairie de Paris.

Une pétition a déjà recueilli 5494 signatures.



la ballade du vendredi soir

Pour toutes infos supplémentaires, un Facebook