Info France Bleu - Les migrants installés à la faculté de lettres de Clermont-Ferrand vont être évacués

Les migrants, installés depuis bientôt un mois devant la faculté de lettres de Clermont-Ferrand, vont être délogés vendredi en début d'après-midi. La préfecture du Puy-de-Dôme a trouvé des solutions d'hébergement.

L'opération devrait débuter en début d'après-midi vendredi 27 octobre, d'après les informations recueillies par France Bleu Pays d'Auvergne. Une soixantaine de migrants installés depuis le 3 octobre dernier dans un campement de fortune aux portes de la faculté de lettres de Clermont-Ferrand, vont être évacués. Des solutions d'hébergement ont été trouvées pour mettre ces personnes à l'abri.

Hôtels, appartements et centres d'hébergement

Le directeur départemental de la cohésion sociale dans le Puy-de-Dôme est attendu sur place, avant le début de l'opération. Il viendra expliquer, aux migrants et aux associations, comment l'évacuation va se dérouler. Ces personnes, en grande précarité, vont être accompagnées dans des hôtels, des appartements et des centres d'hébergement d'urgence. Certains logements auraient notamment été réquisitionnés par la préfecture du département. Le réseau éducation sans frontières (RESF) est en train de s'organiser de son côté, en tentant de mobiliser ses adhérents pour venir encadrer l'opération (accompagnement, nettoyage du site, etc.).

Le campement de migrants installé derrière la fac de lettres à Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

Bientôt quatre semaines de mobilisation

Plusieurs manifestations de soutien aux migrants s'étaient déroulées à Clermont-Ferrand ces dernières semaines. Les migrants, majoritairement originaires des pays des Balkans, mais aussi d'Afrique, ont reçu l'aide de plusieurs associations, lorsqu'ils ont "déménagés" de la place du 1er mai vers la fac de lettres. Le 4 octobre, au lendemain de leur arrivée, la préfecture du Puy-de-Dôme s'est engagée à trouver des solutions.