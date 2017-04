INFO FRANCE BLEU LORRAINE : le camp de Blida à Metz rouvre pour les demandeurs d’asile

A Metz, le camp de demandeurs d'asile de l'avenue de Blida va rouvrir ce mardi après-midi. Des familles vont s’y installer. Elles avaient planté leurs tentes au parc de la Seille et du côté du camping municipal.

C’est à partir de 13 heures que le déménagement va commencer. Environ 150 personnes vont démonter leurs tentes du parc de la Seille et des environs du camping municipal de Metz pour s’installer sur le camp de Blida.

Ce camp dédié aux demandeurs d’asile situé au nord de Metz reprend donc du service. Il est équipé de six toilettes et six douches. Des familles albanaises et kosovares dorment dehors depuis la fin de la trêve hivernale. Elles étaient logées cet hiver dans des chambres d’hôtel.

Demandes d’asile en hausse de 63% à Metz

La ville de Metz fait partie des endroits de France où la situation est la plus tendue, les demandes d'asile y ont bondi de 63% au premier trimestre de cette année. Le précédent camp de l'avenue de Blida avait été démantelé en novembre. Il comptait alors 400 à 500 personnes, dans des conditions d'insalubrité extrême. Les personnes avaient alors été évacuées dans plusieurs autres régions de France. Mais le problème est récurrent. Cela fait près de dix ans que des demandeurs d'asile s'installent à Metz dans des campements de fortune.