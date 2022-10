Mondial au Qatar : la mairie de Perpignan boycotte à son tour les matchs

Pas d'écrans géants ou de fan zone à Perpignan pendant la Coupe du monde de football, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, append France Bleu Roussillon ce mardi. Perpignan rejoint donc la liste des communes boycottant l'évènement, comme Bordeaux, Paris, Lille, ou encore Strasbourg. La mairie évoque des raisons humanitaires et environnementales et indique que la question de retransmettre pourrait se poser en cas de finale avec les Bleus.

Stades climatisés et ouvriers

Les différents maires refusant la retransmission mettent en avant notamment les problèmes environnementaux engendrés par le Mondial, avec les stades climatisés en pleine crise énergétique. Le traitement des travailleurs immigrés et le nombre de décès lors de la construction des huit stades du Mondial est aussi mis en cause. Si le bilan officiel n'est que de trois morts, l'Organisation internationale du travail (OIT) a fait état dans un rapport de 50 travailleurs décédés dans des accidents du travail au Qatar en 2020 et de 500 blessés graves, un chiffre qui pourrait être plus élevé selon elle en raison de lacunes dans le système de recensement des accidents.