Mont-de-Marsan, France

C'est une information France Bleu Gascogne. On connait la braderie de Lille ou la fête des Brocs à Port-de-Lanne, près de Peyrehorade ( qui rassemble chaque année 40 000 visiteurs ), Mont de Marsan aura droit aussi à sa brocante l'an prochain. La date n'a pas encore été arrêtée mais selon les organisateurs, elle devrait avoir lieu en juin 2019, sur deux jours et un week end. Les chineurs, ceux qui vont dans les brocantes, pourront donc négocier sous le soleil.

Une brocante qui doit être officialisée "à l'Automne"

Une première brocante qui n'a pas encore de nom, il faudra attendre l'annonce officielle, qui devrait avoir lieu " à l'automne" selon Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan. Le projet a été lancé en avril dernier auprès d'une agence d' événementiel, spécialisé dans les brocantes et les foires, Orfopub. "Il y a quelque chose à inventer autour du concept de la brocante" selon le maire montois, " Quand on va à la fête des brocs de Port-de-Lanne, on voit que les gens viennent aussi pour se balader et à Mont-de-Marsan, ça peut rejaillir sur nos commerces du centre-ville (...) c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis un moment et là j'ai l'occasion de le faire en tant que maire, alors, on va tenter l'expérience "

Des chineurs et des antiquités le long de la Midouze

Selon l'organisateur de l’événement, Fabrice Milharès, la future brocante montoise devrait se dérouler sur les berges de la Midouze, la rivière qui traverse Mont-de-Marsan, et elle pourrait remonter jusqu'à la place Pancault. Là encore, rien n'est encore acté. Des réunions se déroulent encore en ce moment pour définir les contours de la première brocante montoise, notamment, sur les conditions d'accueil du public, avec les parkings mis à disposition.

Les vendeurs seront tous des brocanteurs professionnels

A la différence d'un vide grenier, il n'y aura que des brocanteurs professionnels qui vendront des antiquités le long des berges. L'entrée sera bien évidemment gratuite pour les chineurs qui vont venir là-bas, faire de bonnes affaires. L'occasion pour eux, d'acheter sur un coup de tête, un objet insolite par exemple. Fabrice Milharès, qui s'occupe déjà de la fête des brocs à Port-de-Lanne, a déjà reçu plusieurs coups de fils de brocanteurs très intéressés par l’événement montois, des vendeurs de la France entière et même d'Espagne.

Pour cette première édition, la mairie et l'organisateur espèrent entre 8 000 et 10 000 visiteurs autour d'une centaine de brocanteurs professionnels.