Info France Bleu Orléans : Co'Met coûtera au moins 160 millions d'euros à la métropole d'Orléans

L'Equipe de France de handball s'apprête à disputer ce samedi 7 janvier son dernier match de préparation pour le Mondial 2023, le premier événement à se dérouler au sein de l'Arena de Co'Met, ce grand équipement sportif, culturel et événementiel de la métropole d'Orléans. Les Bleus s'entraîneront dans la grande salle de 10 000 places dès ce jeudi 5 janvier, deux jours avant l'inauguration officielle de cet équipement qui fait déjà la fierté des élus de la métropole.

Mais l'une des questions incontournables concernant Co'Met, qui revient depuis plusieurs années maintenant à presque chaque conseil métropolitain, et qui donne lieu à des échanges parfois nourris entre les élus de la majorité et de l'opposition, c'est son coût. Un coût que le vice-président de la métropole en charge de Co'Met, Charles-Eric Lemaignen, affirme vouloir annoncer en priorité aux élus, maires et conseillers municipaux de la métropole, lors de la prochaine session, le 26 janvier prochain. Un coût qui dépassera les 160 millions d'euros, soit 60 millions de plus que le chiffre avancé au tout début du projet, en 2015.

100 millions en 2015, 160 millions en 2023

A l'époque, Olivier Carré, maire d'Orléans et président de la métropole, successeur de Serge Grouard, qui lui avait laissé son siège, présentait en conseil municipal les grandes lignes d'un projet d'équipement multiple, composé d'une grande salle de sport, d'un palais des congrès, et d'un parc des expositions. Et il avançait un coût : 100 millions d'euros (80 millions pour l'équipement et 20 millions pour les aménagements extérieurs). Assez vite, cette somme passait à 110 millions d'euros, pour construire une nouvelle station de tram devant Co'Met.

Au fil des années et des majorités, le coût de Co'Met n'a cessé de grimper. En 2018 la capacité de la grande salle passe de 8 000 à 10 000 places, puis en 2021 la nouvelle majorité aux commandes de la métropole d'Orléans, menée par Serge Grouard redevenu maire, présente une facture encore alourdie . C'est ce qu'il faut, dit-elle, pour faire de l'Arena une salle de spectacles et plus seulement une salle de sport, afin d'y multiplier les événements et de rentabiliser le lieu. Autant d'avenants au contrat signé avec le constructeur, le groupe Bouygues, qui pèsent lourd sur la facture.

Des conséquences sur la dette de la métropole d'Orléans

En avril 2021, le coût de Co'Met s'élève à 139 millions d'euros, et Serge Grouard commente : "je prends les paris qu'on arrivera à 150 millions d'euros". Son pari est dépassé, les différents avenants passés depuis, pour parfaire l'équipement de l'Arena, et le marché global de performance signé avec Bouygues plus coûteux que prévu, ont fait encore flamber la facture. Un coût qui a des conséquences sur la dette de la métropole, estimée à 700 millions d'euros en 2023, et qui réduit sa capacité de désendettement.

A la question de la responsabilité de cette envolée du coût de Co'met, chacun a sa réponse. La nouvelle équipe Grouard accuse l'ancienne équipe Carré, affirmant que le contrat initial avec Bouygues était criblé d'oublis. La nouvelle majorité, en même temps, revendique un équipement de très haut niveau, avec un cube d'affichage au centre de l'Arena unique en France, une sonorisation dernier cri dans l'auditorium du palais des Congrès.

Autant d'innovations qui ont un coût. Et qu'il faudra maintenant rentabiliser. Car à cet investissement s'ajoute des dépenses de fonctionnement, une contribution reversée au groupe GL Events le prestataire de Co'Met, afin de permettre à la métropole de jouir de Co'met aux conditions qu'elle a souhaité poser. Ces dépenses s'éleveront par exemple à 1,3 millions d'euros en 2023.