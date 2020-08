La mairie de Paris ne prévoit pas de fan zones pour la finale du PSG en Ligue des Champions

L'idée était sur le papier séduisante, afin de suivre la finale de la Ligue des Champions dimanche, mais elle a été balayée d'un revers de manche par la mairie de Paris. Alors que les autorités réfléchissaient à l'installation de petites fan zones dans Paris pour suivre les exploits du PSG, la ville a décidé de couper court. Elle ne va faire aucune demande en préfecture pour installer ce genre de rassemblement "où il sera impossible de garantir correctement la distanciation et les gestes barrières", explique la mairie à France Bleu Paris.

"On va se faire déborder"

De source proche, on nous explique qu'en plein mois d'août, en seulement quatre jours, impossible d'installer des structures satisfaisantes qui garantiront la sécurité des fans. En mairie, l'idée est d'éviter de faire des "clusters officiels" pendant la finale du PSG. "Si on met des jauges à moins de 5.000, on va se faire déborder." L'idée est de ne pas trop inciter les fans du PSG à se rassembler en trop grand nombre dans Paris et de rappeler que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits en raison de la pandémie de Covid-19. À la mairie, on en appelle à la responsabilité des fans.

5.000 fans et convives attendus dimanche au Parc des Princes

De son côté le PSG, lui veut inviter 5.000 personnes dans son stade. Le club de la capitale va proposer à 1.500 Ultras + des abonnés et autres personnalités de venir voir le match sur écran géant dans le Parc des Princes. Une réunion en préfecture de police de Paris est prévu pour valider l'idée du club parisien.