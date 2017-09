INFO FRANCE BLEU PARIS : Le préfet d'Ile-de-France annonce la création de trois nouveaux centres pour migrants

Michel Cadot a annoncé lundi au micro de France Bleu Paris la création de centres de "pré-accueil" destinés à éviter la saturation du centre de la porte de la Chapelle. Ils seront au nombre de trois. Le premier ouvrira en grande banlieue le premier octobre.

Trois centres de "pré -accueil" pour répondre à la commande du président Emmanuel Macron qui, fin juillet, a déclaré qu'il ne voulait plus voir "d'ici la fin de l'année aucun migrant dans les rues ou dans les bois". Michel Cadot, le préfet de la région d’Île -de-France a dévoilé au micro de France Bleu Paris la création de trois nouveaux centres pour éviter que celui de la porte de la Chapelle soit saturé.

Trois centres avec une capacité de 200 places chacun

Le premier centre ouvrira le premier octobre en grande banlieue, sans plus de précisions pour l'instant. Le deuxième sera installé à Paris avant le mois de décembre. Enfin le troisième sera installé avant le premier janvier en banlieue également. Ils seront d'une capacité de 200 places chacun, soit 600 places au total.

Une prise en charge plus rapide

Ces centres doivent permettre selon la préfecture une mise à l'abri et un examen plus rapide de la situation des migrants. Les bénéficiaires devraient alors avoir accès à un examen de leur situation : administrative, médicale et sociale. Avant d'être répartis et orientés en fonction de leurs besoins.

À terme, la préfecture souhaite installer ce nouveau type de centre dans chaque département d’Île-de-France.